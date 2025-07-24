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'Kapatıp gidiyorlar' Tabelalar asılmaya başlandı! '3 dükkanı olan 1'e, 10 çalışanı olan 2'ye düşürüyor'

Osmanbey ve Laleli'de yaşanan daralma dikkat çekiyor. Her sokakta 2-3 binaya satılık ve kiralık tabelası asıldığı öğrenildi. Bir iş yeri sahibinin "Eskiden buralarda köşede olan hiçbir binayı boş göremezdiniz. Şimdi ya kapatıp Merter’e gidiyorlar ya da kapatıp bir depo tutup internet üzerinden satış yapmaya çalışıyorlar" dediği aktarıldı. İş yeri sahiplerinin bölgede birden fazla dükkanı olanların teke, örneğin 10 çalışanı olanların da 2'ye, 3'ye düşürdüğünü söyledi belirtildi.

'Kapatıp gidiyorlar' Tabelalar asılmaya başlandı! '3 dükkanı olan 1'e, 10 çalışanı olan 2'ye düşürüyor'
Hande Dağ

Hazır giyim sektörü son dönemlerde konkordato haberleriyle gündem oluyordu. Sektörde yaşanan daralmanın İstanbul'da ticaretin kalbi olarak nitelendirilen Laleli ve Osmanbey'e de yansıdığı öğrenildi. Pandemi dönemi yaklaşık 7 milyar dolarlık, pandemi sonrası toparlanma döneminde de yaklaşık 3 milyar dolarlık iş hacminin döndüğü Laleli'de dükkanlara kiralık ve satılık tabelalarının asılmaya başlandığı aktarıldı.

Kapatıp gidiyorlar Tabelalar asılmaya başlandı! 3 dükkanı olan 1 e, 10 çalışanı olan 2 ye düşürüyor 1

Sözcü'nün haberine göre; yüksek kira fiyatlarından şikayet eden iş yeri sahiplerinin Merter’e doğru yöneldiği belirtiliyor. Rusya-Ukrayna savaşının etkisinin büyük olduğunu kaydeden Osmanbey’deki firmalar da durumla ilgili "Büyük kriz var" ifadelerini kullandı. Laleli bölgesinde bir iş yeri sahibinin ise firmaların küçülmeye gittiğini ve bölgede daha önce 3 şubesi olanların şube sayısını 2’ye ya da 1’e indirdiğini kaydettiği aktarıldı.

Kapatıp gidiyorlar Tabelalar asılmaya başlandı! 3 dükkanı olan 1 e, 10 çalışanı olan 2 ye düşürüyor 2

"KAPATIP GİDİYORLAR"

Söz konusu iş yeri sahibi, işi tamamen bırakanların sayısının da fazla olduğunu aktarırken daha uygun kira nedeniyle Merter’in tercih edildiğini ve işlerin de oldukça durgun olduğunu kaydetti. Bir başka iş yeri sahibi ise kiraların firmaları çok zorladığını söyleyerek kapatıp gitmeyi tercih ettiklerini aktardı. İş yeri sahibi bununla ilgili, "Eskiden buralarda köşede olan hiçbir binayı boş göremezdiniz. Şimdi ya kapatıp Merter’e gidiyorlar ya da kapatıp bir depo tutup internet üzerinden satış yapmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. İş yeri sahibi, savaşla beraber işlerin büyük bir durgunluğa sürüklendiğini aktarıp işlerin pandemi sonrası döneme göre yüzde 70-80 düştüğünü belirtti.

Osmanbey’deki iş yeri sahibi işlerin oldukça durgun olduğunu kaydedip "Büyük kriz var. İş yok. Herkes çekiliyor piyasadan" dedi.

"2 DÜKKANI OLAN TEKE, 10 ÇALIŞANI OLAN 2-3'E İNDİRİYOR"

Osmanbey'de Laleli'ye benzer bir durum yaşandığı fakat kiralık ve satılık dükkan sayısının daha az olduğunun gözlemlendiği belirtildi. Orada da iş yerlerinin durgunluktan şikayetçi olduğu aktarıldı. Bir iş yeri sahibi "İşler yok, durgun. 2 dükkanı olan teke indiriyor 10 çalışanı olan 2-3’e indiriyor herkes işçi çıkarıyor. İşi bırakıp kapatıp giden de var. Eskiden işler iyiyken kiralar yüksekti. Ama şimdi kimse 4-5 bin dolar kira veremez. Kiralar şu anda 1-2 bin dolar seviyesinde" şeklinde konuştu. İş yeri sahibi, savaş öncesi en azından geçinecek kadar para kazandıklarını belirtirken "Bu yıl iyice dibe battık" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazır giyim laleli
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