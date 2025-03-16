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  4. Kapış kapış satılıyor, kuyruk oluyor! Çalışanken patron oldu... Talebe yetişemiyor, telefonda müşteriye 'gelmeyin' diyor

Kapış kapış satılıyor, kuyruk oluyor! Çalışanken patron oldu... Talebe yetişemiyor, telefonda müşteriye 'gelmeyin' diyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.03.2025 15:43
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Elazığ’da kadınların yaptığı tandır ekmek için vatandaşlar kilometrelerce yol gelerek kuyruk oluşturuyor. Daha önce farklı işletmelerde çalışan Filiz Gül, tandır fırını kurup kendi işinin patronu oldu. 12 kişinin çalıştığı fırına özellikle Ramazanda vatandaş akın ediyor. Talebe yetişebilmek için fırın aralıksız çalışırken müşteriler, yoğunluğu bildikleri için gitmeden önce telefonla aradıklarını, ekmek olmadığı zaman fırındaki görevlilerin bunu söyleyip gelmemelerini belirttiğini anlattı.

Kapış kapış satılıyor, kuyruk oluyor! Çalışanken patron oldu... Talebe yetişemiyor, telefonda müşteriye 'gelmeyin' diyor

Elazığ’da daha önce farklı işletmelerde çalışan Filiz Gül, ardından yaşadığı Yemiş Mahallesi kırsalında tandır fırını kurdu. İlk önce kız kardeşleriyle birlikte çalışan Gül, taleplerin artması ile sayıyı 10’u kadın toplam 12’ye kadar çıkardı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar adeta tandıra akın etti.

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ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUYOR

Merkeze 7 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen vatandaşlar tandır ekmeği almak için kuyruklar oluşturarak dakikalarca bekliyor.

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Gül ise çalışanlarıyla birlikte taleplere yetişebilmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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En sevdiği mesleği yaptığını dile getiren işletme sahibi Filiz Gül, "Çok güzel bir meslek. Buranın bu kadar kalabalık olmasının nedeni, ekmeklerimiz köz ateşte doğal bir ortamda pişmesidir. Çok lezzetli bir ekmeğimiz var. Vatandaşlarımız da bunun farkında. Şu anda burada 10 kadına istihdam sağlıyorum. Ailemle hep beraber çok güzel bir iş çıkartıyoruz" dedi.

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"MÜŞTERİLERİMİZ ARALIKSIZ GELİYOR"

Gül "Yaklaşık 15 senedir bu işi yapıyorum. Daha önceden farklı yerde çalışıyorum fakat 5 yıldır kendi işimin başındayım. Kırsalda olduğumuz için özellikle hafta sonları bayağı kalabalık oluyor. Bulunduğumuz alan merkeze 7 kilometre uzaklıkta bir alan. Akşama doğru saat 15.00 itibariyle burada yoğunluk olmaya başlıyor ama müşterilerimiz aralıksız geliyor. Sabah 08.00’da iş başı yapıyoruz. İşin durumuna göre, akşam 20.00 civarlarında işi bitiyoruz. Ramazan ayı dolayısıyla gece 24.00’da eve gidiyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz çünkü taleplere yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"İKİ ÇEŞİT YAPIYORUZ AMA TALEPLERİ YETİŞTİREMİYORUZ"

Gül "Tandır ve top ekmeği yapıyoruz. Tandır ekmeğinin sütlüsünü, tereyağlısını ve sadesini yapıyoruz. Top ekmeği de zaten sütlü susamlı olarak yapılıyor. İki çeşit ekmek yapıyoruz ama talepleri yetiştiremiyoruz" şeklinde konuştu.

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Fiyatlarla ilgili de bilgi veren Gül "Fiyatlarımız tandır ekmeğin paketinde 4 tane var 85 liraya denk geliyor top ekmeğinin fiyatı ise 15 liradır" dedi.

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"BURAYA TELEFON AÇARAK GELİYORUZ"

Tandır ve top ekmeği aldığını aktaran müşterilerden Abdullah Kolkıran "Eskisi gibi olmasa da tandır ekmeği tüketiliyor. Burası kalabalık oluyor. Ben maçtaydım telefon açarak gidip alacağımı söyledim. Zaten ekmek olmadığı zaman telefonda gitmememiz gerektiğini söylüyorlar. Kısaca buraya telefon açarak geliyoruz" şeklinde konuştu.

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Kolkıran "Şu an da 10 tane top ekmeği ve 4 tane tandır ekmeği aldım. Akşama iftar ekmeğimiz var" cümlelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ tandır fırın fiyat satış sipariş
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