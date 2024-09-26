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  4. Karadeniz'de palamut bolluğu var! Fiyatı düştükçe düşüyor

Karadeniz'de palamut bolluğu var! Fiyatı düştükçe düşüyor

26.09.2024 17:52
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Karadeniz'de bu sezon palamut bereketi yaşanıyor. Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağları, palamutla doluyor. İri palamutlar tezgahlarda 80 liradan satışa sunuluyor. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, sezona bol palamut avıyla başladıklarını belirterek, “Bu sene palamutçuluk Eylül 1'den ayın 26'sına kadar aralıksız bol gidiyor ve halen de devam ediyor. Tahmin ettiğimiz gibi palamut bol" şeklinde konuştu.

Karadeniz'de palamut bolluğu var! Fiyatı düştükçe düşüyor

Bu sene balıkçıların ağları palamut ile dolup taştı. Karadeniz'de palamut bereketli olunca vatandaş balığa ucuz bir şekilde ulaşmaya başladı. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, sezona bol palamut avıyla başladıklarını belirterek, “Bu sene palamutçuluk Eylül 1'den ayın 26'sına kadar aralıksız bol gidiyor ve halen de devam ediyor. Tahmin ettiğimiz gibi palamut bol. Halkımız çok ucuz ve uygun palamut yiyor. Şu anda fiyatlar 50 ila 80 lira arasında. 80 TL olan balıklar iri balıklar. Bir ara 50 liraydı. O zaman 600-700 gram geliyordu tanesi. Gramajdan dolayı da fiyatlar şu anda 80 liraya çıktı. Palamuda çok büyük bir ilgi ve yoğun bir talep var. Halkımız aralıksız palamut yiyor” dedi.

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HAVA DURUMUNDAN DOLAYI AZ ÇIKMIŞTI FİYATLAR YÜKSELMİŞTİ

Balıkçı Olcay Karabulut, günde yaklaşık 400 kasa palamut sattıklarını belirterek, “Bu sezon palamuda gerçekten doyuyoruz. 3- 4 gün önce kestane karası dediğimiz bir hava vardı ve palamut kısıtlı çıkmıştı. Fiyat yükselmişti. Fiyatlar 120 liradan 80 liraya düştü. İri palamutlarımız şu anda 80 lira. İşlerimiz bayağı yoğun. Günde 300-400 kasa arası palamut satıyoruz.

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Geçen hafta 120 liraya sattığımız balıkları şu anda 50-80 lira. En kötü 20 gün daha palamut avı sürer. Daha sonra hamsi ve istavrit başlar. Bol bol bereketli günler balıkçıları bekliyor” ifadelerine yer verdi.
(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut Karadeniz
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