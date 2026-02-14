FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Karadeniz'de sezon sonu bereketi

Karadeniz'de sezonun sonuna yaklaşılırken beklenmedik bir hamsi bolluğu yaşanıyor. Şubat ayında normalde azalması beklenen hamsinin bol ve yağlı çıkması tezgahları doldururken fiyatlar da vatandaşın yüzünü güldürdü.

Karadeniz'de sezon sonu bereketi

Karadeniz'de balıkçılar sezonun sonuna doğru adeta ikinci baharı yaşıyor. Özellikle son günlerde artan av miktarıyla birlikte hamsi tezgahların baş köşesine yerleşirken, fiyatların düşmesi vatandaşın ilgisini artırdı. Balıkçılar, bu dönemlerde genellikle incelen ve "tüylü" olarak tabir edilen hamsinin bu yıl yağlı ve iri çıkmasının şaşkınlık oluşturduğunu belirtti.

Balıkçı esnafı Ahmet Çoğalmış, sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen hamsinin hala bol çıktığını ifade ederek, "Her sezon sonu bir bolluk yaşanır ama bu yıl biraz daha farklı oldu. Hamsinin bir göç zamanı vardır, o dönemde bol avlanır. Aslında şu ana kadar bitmesi lazımdı, Şubat ayının sonuna yaklaşıyoruz ama hala çıkıyor. Üstelik bu aylarda genelde tüylenir, bu sene ise yağlı çıktı. Fiyatı da 100 TL. Bol avlandığı için fiyatlara da yansıyor. Şu an tezgahları hamsi tutuyor" dedi.

Karadeniz de sezon sonu bereketi 1

BALIK FİYATLARI NE KADAR?

Diğer balık fiyatlarına da değinen Çoğalmış, "İstavritte de bu sezon bolluk var, onun da fiyatı 100 TL. Levrek 500 TL, somon ve alabalık 300 TL. Mezgit ise az çıktığı için 500 ile 1000 TL arasında değişiyor. Yetiştirme balıklarda ise fiyat çok değişmiyor" diye konuştu.

Karadeniz de sezon sonu bereketi 2

“FİYATLARA DA YANSIDI”

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise, son günlerde hamsi avının oldukça arttığını ifade ederek, "3-4 gündür büyük bir hamsi bolluğu var. Uzun zamandır bu dönemde bu kadar uzun süren bir avlanma görmedim. Hava şartları iyi olunca hamsi de bol çıktı. Bu dönemde hem lezzetli hem de uygun fiyatlı, kilosu 100 TL. Bol gelmesi fiyatlara da yansıdı" şeklinde konuştu.

Karadeniz de sezon sonu bereketi 3

Balıkçılar, hamsinin göç döneminin henüz tamamlanmadığını belirterek avın bir süre daha devam etmesini beklediklerini söyledi. Vatandaşlar ise uygun fiyat nedeniyle en çok hamsiye yönelirken, tezgahlarda yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye Altında tarihi rekor gelir mi? Filiz Eryılmaz'dan kademeli alım yapacaklara kritik tavsiye
O şehirde Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!O şehirde Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
balık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı

Yüz naklinden günler sonra paylaştı! Son haline yorum yağdı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.