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  4. Kendi ürettiği zehri kendi tüketiyor! Ankaralı genç girişimci 3 bin mavi akreple bir arada yaşıyor: "Bir süre sonra alışıyorsun"

Kendi ürettiği zehri kendi tüketiyor! Ankaralı genç girişimci 3 bin mavi akreple bir arada yaşıyor: "Bir süre sonra alışıyorsun"

14.04.2025 16:39
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Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
14.04.2025 16:39
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Ankara'nın Ayaş ilçesinde yaşayan Zilan Özdemir peşinden koştuğu hayaliyle duyanları şaşırtıyor. Kanser tedavisinde kullanılan akrep zehrini üretmek için 16 yaşındayken mavi akrep yetiştirmeye karar veren Özdemir, 2 yıl içerisinde gerekli izin ve sertifikaları aldı. 18 yaşındaki Özdemir şimdi 3 bin akrebin arasında yaşıyor, onlardan ürettiği zehri kendi de yiyor.

YouTube'da gezerken rastladığı çalışmalardan etkilenen 18 yaşındaki Zilan Özdemir, 3 bin mavi akrebi küçük bir odada bir araya getirerek girişimciliğe adım attı. 3 bin tane akrebin arasında olmanın korkutucu hissettirdiğini söyleyen genç kadın "Bir süre sonra alışıyorsun. Tek zorluğu onların ölüyor olması" dedi. Özdemir ayrıca kendi ürettikleri zehri kendilerinin tükettiğini açıkladı.

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YOUTUBE'DA GEZERKEN GÖRDÜ: "NEDEN TÜRKİYE'DE YAPMADIĞIMIZI DÜŞÜNDÜM"

İHA muhabirine YouTube'da gezerken Harran Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalardan etkilendiğini söyleyen Özdemir, "Araştırmaya devam ederek Küba'da yapıldığını öğrendim. Sonra akrebin ülkesi Mezopotamya olmasından dolayı neden Türkiye'de yapmadığımızı düşündüm. Ailem ile konuştum. İnanılmaz destekçi oldular" dedi.

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MAVİ AKREP UV'DE PARLIYOR

Mezopotamya'da yaygın olan kara akrep, ultraviyole ışık altında mavi renkte parladığı için "mavi akrep" olarak adlandırılıyor. Özdemir, şu anda iki tür yetiştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

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"Bakımları belirli bir sıcaklıkta olmaları gerekiyor. Yaklaşık 12 ila 27 derece arasında mavi akrep ve sarı akrebe göre değişiyor. Bizde iki tür var. Sarı ve mavi akrep. Gübreli toprak kullanıyoruz. Ahır kısmında oldukları için daha konforlu bir yaşam alanı sunuyoruz onlara. Sularını haftada bir veriyoruz. Çok su içmiyorlar. Canlı yem veriyoruz. Hamam böceği ve çekirge gibi yemler veriyoruz ve kendileri avlayarak öldürüyorlar."

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"BAŞTA KORKTUM, SONRA ALIŞTIM"

İşe başladığında oldukça korktuğunu ifade eden Özdemir, "Akreplerle sürekli iç içesin. 3 bin tane akrebin arasında olmak korkutucu. Bir süre sonra alışıyorsun. Tek zorluğu onların ölüyor olması. Öldüklerini gördüğümde elime alamıyorum. Onun dışında hiçbir zorluğu yok" diye konuştu.

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KENDİ ÜRETİP KENDİ TÜKETİYOR

Özdemir ayrıca akreplerden sağdığı zehri küp şekerin üzerine damlatarak haftada bir defa olmak üzere tükettiğini söyledi.

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Akreplerin bulunduğu odaların özel şartlarda olması gerektiğini vurgulayan Özdemir, "Tavanın yüksek olması gerekiyor. Şehir merkezinden uzak bir yeri tercih ettik. Şehir merkezinde 3 metrelik bir yükseklik ayarlayamadık. Akreplerin kaçamayacağı şekilde yerlerin fayans ile düzenlenmesi gerekiyor. Deprem riskine karşı akreplerin hiçbir şekilde odadan çıkamaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

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TÜRKİYE'DE AKREP YETİŞTİRİCİLİĞİ

Türkiye'de akrep üretim tesisi kurma süreci, bir dizi yerel ve ulusal düzenlemeye, izinlere ve denetimlere tabi olarak yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı yönetmelik sonrası gelişen süreçte, bu tesislerin kurulmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. Tesis kuruluş izinleri, ‘akrep tesisi teknik şartlar' çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerce yapılan başvurular Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınıyor. Yapılan değerlendirme sonucu Tarım Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nce ‘proje uygunluk görüşü' veriliyor. Bu kapsamda bugüne kadar Şanlıurfa, Konya, Elazığ, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Mardin başta olmak üzere toplam 86 tesise teknik yönden ‘proje uygunluk görüşü' verildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara akrep
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