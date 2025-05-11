FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Kendimize yapıyorduk, şimdi mesleğim oldu' Birçok ilden arıyorlar, talep yağıyor! Çocukları söyleyince karar verdi

Siirt'te eşinin vefatının ardından hayatın yükünü omuzlayan 46 yaşındaki 8 çocuk annesi Zinet Dayan, alın teri ile çalışarak 11 yıldır evinin geçimini sağlıyor. Geçen yıl kendilerine ekmek yapmak için kurduğu tandırda çocuklarının önerisi üzerine 15 gün önce en iyi bildiği iş olan ekmek üretimine başlayan Dayan, evinde hazırlayıp yakındaki tandırda pişirdiği ekmekleri marketlere satarak gelir elde etmeye başladı. Dayan, birçok ilden de tandır ekmeği için talep geldiğini belirtti.

'Kendimize yapıyorduk, şimdi mesleğim oldu' Birçok ilden arıyorlar, talep yağıyor! Çocukları söyleyince karar verdi

Siirt'in Barış Mahallesi'nde yaşayan, 12-26 yaş arası 6'sı kız 8 çocuk annesi Dayan'ın eşi, 2014 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

AA-20250511-37914455-37914445-SIIRTLI_KADIN_8_COCUGUNA_11_YILDIR_HEM_ANNE_HEM_BABA_OLDU

Eşinin ölümünün ardından çocuklarına hem annelik hem babalık yapan Dayan, evin geçimini sağlamak için bir süre tekstil atölyesinde çalıştı.

AA-20250511-37914455-37914446-SIIRTLI_KADIN_8_COCUGUNA_11_YILDIR_HEM_ANNE_HEM_BABA_OLDU

Daha sonra bahçelerde yevmiye usulü çalışan Dayan, sağlık sorunları nedeniyle emek yoğun işlerde çalışmakta zorlandı.

AA-20250511-37914455-37914447-SIIRTLI_KADIN_8_COCUGUNA_11_YILDIR_HEM_ANNE_HEM_BABA_OLDU

TANDIRDA PİŞİRDİĞİ EKMEKLERİ MARKETLERE SATARAK GELİR ELDE ETMEYE BAŞLADI

Geçen yıl kendilerine ekmek yapmak için kurduğu tandırda çocuklarının önerisi üzerine 15 gün önce en iyi bildiği iş olan ekmek üretimine başlayan Dayan, evinde hazırlayıp yakındaki tandırda pişirdiği ekmekleri marketlere satarak gelir elde etmeye başladı.

AA-20250511-37914455-37914448-SIIRTLI_KADIN_8_COCUGUNA_11_YILDIR_HEM_ANNE_HEM_BABA_OLDU

"EKMEĞİ KENDİMİZE YAPIYORDUK ŞİMDİ BU BENİM MESLEĞİM OLDU"

Dayan, AA muhabirine, eşini kaybettikten sonra ailesinin geçimini karşılamak için daha önce farklı işlerde çalıştığını belirterek, bundan sonra gelirini ekmek yapıp satarak kazanmaya karar verdiğini söyledi.

AA-20250511-37914455-37914449-SIIRTLI_KADIN_8_COCUGUNA_11_YILDIR_HEM_ANNE_HEM_BABA_OLDU

Yıllarca hem annelik hem babalık yaptığı çocuklarından 4 kızını evlendirdiğini, evde 4 çocuğuyla yaşadığını anlatan Dayan, "Eşimi kaybettiğimde başta komşular yardım ediyordu, destek veriyorlardı sağ olsunlar. Zaman geçtikçe o da azaldı. Baktım ki zor duruma düşüyoruz, çalışanım da yok kızımla 6 ay tekstilde çalıştım. Sonra bahçe işlerinde çalıştım. Çocuklarım zorluk çekmesin diye ne iş olsa yapıyorum ama şimdi hastayım, dışarıda çalışamıyorum. Çocuklar 'Anne niye tandırda ekmek yapmıyorsun?' deyince bu işe kalkıştım" diye konuştu.

AA-20250511-37914455-37914454-SIIRTLI_KADIN_8_COCUGUNA_11_YILDIR_HEM_ANNE_HEM_BABA_OLDU

Dayan "Artık çocuklarımın geçimini bu ekmekle sağlayacağım." dedi.

AA-20250511-37914455-37914450-SIIRTLI_KADIN_8_COCUGUNA_11_YILDIR_HEM_ANNE_HEM_BABA_OLDU

Ekmek çeşitlerine yoğun rağbet olduğunu dile getiren Dayan, sosyal medyadan yaptıkları paylaşım üzerine birçok ilden de tandır ekmeği için talep geldiğini belirtti.

AA-20250511-37914455-37914451-SIIRTLI_KADIN_8_COCUGUNA_11_YILDIR_HEM_ANNE_HEM_BABA_OLDU

Dayan, hijyen kurallarına özen göstererek ekmek hazırladığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

AA-20250511-37914455-37914452-SIIRTLI_KADIN_8_COCUGUNA_11_YILDIR_HEM_ANNE_HEM_BABA_OLDU

"İZMİR'DEN, İSTANBUL'DAN, BATMAN'DAN ARADILAR, EKMEK YAPIP GÖNDERDİM"

"Ekmeğimiz güzel ve temiz. Her ekmek yaptığımda tandırı yıkıyorum, temizliyorum. İzmir'den, İstanbul'dan ve Batman'dan aradılar, ekmek yapıp gönderdim. Kargo ve otobüsle gönderiyorum. Gelip buradan alanlar da oluyor. Müşterilerin isteğine göre tereyağı ve süt ile de hazırlıyorum. Çocuklarım küçük, çalışanım yok. Geçen sene bu tandırı yaptım. Ekmeği kendimize yapıyorduk şimdi bu benim mesleğim oldu. Bunu geliştireceğim, birkaç tandır daha yapmayı düşünüyorum." (AA)

AA-20250511-37914455-37914453-SIIRTLI_KADIN_8_COCUGUNA_11_YILDIR_HEM_ANNE_HEM_BABA_OLDU

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
200 TL'den satılıyor! Rağbet çok 'Vatandaş bu sezon balığa doydu'200 TL'den satılıyor! Rağbet çok 'Vatandaş bu sezon balığa doydu'
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
tandır meslek satış üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Çocuğu kucağına aldığını görünce çılgına döndü

İğrenç olay! Çocuğu kucağına aldığını görünce çılgına döndü

Araç sahiplerinin merak ettiği dava! Ek MTV’ye itiraz etti, haciz şoku yaşadı…

Araç sahiplerinin merak ettiği dava! Ek MTV’ye itiraz etti, haciz şoku yaşadı…

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

Tebligat gönderiliyor! Tapuda düşük gösterenler için düğmeye basıldı

Tebligat gönderiliyor! Tapuda düşük gösterenler için düğmeye basıldı

Yüzlerce şubesi kapanmıştı! Geri dönmek için harekete geçtiler

Yüzlerce şubesi kapanmıştı! Geri dönmek için harekete geçtiler

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.