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Kilo ile değil ton ton satıyorlar! Fiyatı 4 bin 900 TL, 'İnsan gücü ile toplanmıyor'

Hatay'ın Amik Ovası'nda yetiştirilen ve genellikle gıda boyası için kullanılan siyah havuçta verim oranındaki artış üreticiyi memnun etti. Çoğunlukla sanayide gıda boyaması olarak kullanılan siyah havucun ton başına 4 bin 900 TL fiyatıyla Konya gibi şehirlere gönderiliyor. Geçen sene üretimin düşük olduğunu söyleyen çiftçi, bu yıl verimin iyi olduğunu aktardı.

Kilo ile değil ton ton satıyorlar! Fiyatı 4 bin 900 TL, 'İnsan gücü ile toplanmıyor'

Türkiye'nin en bereketli toprakları arasında yer alan Hatay'da havaların ısınmasıyla açık alanda yetişen ürünlerin hasadına başlandı. Kırıkhan ilçesi Kızılkaya Mahallesi'nde siyah havuç hasadı başladı. Bu yıl don ve kuraklık etkili olmasına rağmen siyah havuçtaki verim, geçen yıla göre daha çok artmış durumda. Geçen yılda dönümün verime oranı 2 ton iken bu yıl ise 4 ton verim alınıyor. Çoğunlukla sanayide gıda boyaması olarak kullanılan siyah havucun ton başına 4 bin 900 TL fiyatıyla Konya gibi şehirlere gönderiliyor. Tarım işçilerinin yerine 3 havuç söküm makinesiyle yapılan siyah havuç hasadı dronla görüntülendi.

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SİYAH HAVUÇTA VERİM MEMNUN ETTİ!

Kuraklığın olmasına rağmen geçen yıla göre bu yıl siyah havuçta rekoltenin daha iyi olduğunu ifade eden Mehmet Altan, "Kırıkhan ilçesi Kızılkaya Mahallesi'nde siyah havuç hasadı yapıyoruz. Siyah havuç hasadı çok iyi gidiyor. Yağmurların az yağması ve kuraklık da olmasına rağmen siyah havuçta güzel bir verim alıyoruz. Siyah havuçlar daha çok sanayide gıda boyasında kullanılması için gidiyor. Bu havuç şalgam veya yemeklik olarak kullanılmıyor. Sadece sanayide gıda boyası olarak kullanılıyor. Burada toplam 3 araçla hasat yapıyoruz. Ortalama günlük 400 ila 500 ton arasında söküm gücümüz var. Siyah havuçlar fabrikadan işlemlerden sonra Konya iline gönderiliyor. Siyah havucun fiyatı tonu 4 bin 900 TL'den satılıyor. Geçen yıl verim çok düşüktü ama bu yıl verim daha çok oldu. Geçen yıl dönüme verim oranı 1,5 ila 2 ton iken bu yıl ise 4 ve 5 tonu buluyor" dedi.

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"İNSAN GÜCÜ İLE DEĞİL"

Siyah havuçta kolay ve verimli hasat için makinelerin kullandığını söyleyen İbrahim Başçoban, "Burada siyah havuç üretiyoruz. Bu yıl hasat çok iyi maşallah. Geçen yıla göre hasat, çok daha iyi oluyor. Siyah havuç hasadımız yaklaşık 15 gün önce başladı. Hasadın veriminden çok memnunuz. Makinenin topladığı kadar, insan gücüyle toplanmıyor. En kolay ve en verimli şekilde makineyle toplanmasıyla oluyor" ifadelerini kullandı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
havuç hasat
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