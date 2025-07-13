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Kilosu 1000 TL! Yok satıyor 'Satışlar umduğumuzdan güzel gidiyor'

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da kilogramı bin lira olan fıstık ezmeli çikolatalı dondurma yok satıyor. Tatlıcı Zeynep Geyik "Satışlarımız umduğumuzdan güzel gidiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte satışlar canlandı" ifadelerini kullandı.

Kilosu 1000 TL! Yok satıyor 'Satışlar umduğumuzdan güzel gidiyor'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Kent genelinde öğle saatlerinde gölgede sıcaklıklar 35-40 dereceleri bulurken güneş altındaki termometreler 40 dereceyi aşıyor.

Kilosu 1000 TL! Yok satıyor Satışlar umduğumuzdan güzel gidiyor 1

SICAKLAR TATLICILARI İNOVASYONA İTTİ

Kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren tatlıcı Zeynep Geyik ise sıcak havalara özel Kahramanmaraş dondurmasını fıstık ezmesine sarıp çikolata sos ile hazırladı.

Kilosu 1000 TL! Yok satıyor Satışlar umduğumuzdan güzel gidiyor 2

Kilogramı bin liradan satılan fıstık ezmeli, çikolatalı dondurma Adana sıcaklarında adeta yok satmaya başladı.

Kilosu 1000 TL! Yok satıyor Satışlar umduğumuzdan güzel gidiyor 3

"SATIŞLARIMIZ UMDUĞUMUZDAN GÜZEL GİDİYOR"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Adana sıcaklarından dolayı insanlar soğuk, serinletici tatlılara yöneliyor. Biz de bunun için fıstık ezmeli, çikolata kaplı dondurma yaptık. Biz bu ürünü çıkarttığımızdan bu yana her gelen müşterimiz beğeniyor. Satışlarımız umduğumuzdan güzel gidiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte satışlar canlandı" ifadelerini kullandı.

Kilosu 1000 TL! Yok satıyor Satışlar umduğumuzdan güzel gidiyor 4

"BU DONDURMA İNSANLARIN HOŞUNA GİDİYOR"

Porsiyonu 195 liradan satılan dondurmanın kilogramının bin lira olduğuna değinen Geyik, "İnsanlar bu dondurmayı kilo olarak da istiyor, adet olarak da alıyor. Bazı öğretmenler, sınavı güzel geçen öğrencilere dağıtmak için bu üründen 15-20 tane alıyor. Satışlar çok güzel. Hem fıstık ezmeli hem de çikolatalı olduğu için bu dondurma insanların hoşuna gidiyor" diye konuştu. (İHA)

Kilosu 1000 TL! Yok satıyor Satışlar umduğumuzdan güzel gidiyor 5Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tatlı dondurma fiyat satış
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