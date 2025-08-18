FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olunca dede mesleğine başladı 'Tahminlerin üzerinde...'

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balının hasadı başladı. Prolin değeri açısından yüksek olan Ardahan balının kilosu 1000 - 1500 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın "2025 verim noktasında tahminlerin üzerinde gerçekleşti" derken arıcı Cüneyt Mostura dede mesleği olan bu işe 2010'da üniversitenin arıcılık bölümünden mezun olduktan sonra başladığını söyleyip "Çok iyi bir sezon" dedi.

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olunca dede mesleğine başladı 'Tahminlerin üzerinde...'

İçeriğinde doğal şekerler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bulunan coğrafi işaretli Ardahan balının hasadı başladı. Kafkas arılarının eşsiz floralara sahip yüksek rakımlı dağlarda yetişen çiçeklerden alınan polenlerle elde edilen Ardahan balı, süzüldükten sonra eşsiz bir şifa ortaya çıkarıyor.

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olunca dede mesleğine başladı Tahminlerin üzerinde... 1

Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, "Kafkas Arısı Gen merkezi Müdürlüğü olarak Ardahan ilindeki arıcıları ziyaret edip, bal hasat döneminde özellikle hasat kontrolünü yapıp, hasatla ilgili detaylı bilgileri arıcılarımıza veriyoruz" dedi.

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olunca dede mesleğine başladı Tahminlerin üzerinde... 2

Aydın, bugün bu işi hem teknik olarak hem de kapasite noktasında başıyla yapan Ardahan'ın en büyük arıcılarından bir olan arıcı Cüneyt Mostura'yı arılığında ziyaret ettiklerini söyledi.

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olunca dede mesleğine başladı Tahminlerin üzerinde... 3

Aydın, Ardahan balının değeri hem kirlilikten uzak olması hem de Kafkas arısı gibi özel bir ırktan elde edildiği için çok önemli olduğunu söyledi.

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olunca dede mesleğine başladı Tahminlerin üzerinde... 4

"2025 VERİM NOKTASINDA TAHMİNLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Aydın, "Ardahan ili, Kafkas arısının gen merkezi olduğu için dünyadaki 4 tane ırktan bir tanesi. Dolayısıyla gerek dil uzunluğu, gerek sakinliği, gerekse propolis verimi ve bal verimi noktasında Türkiye'deki damızlık noktasında büyük ihtiyaç duyulan önemli bir bal arısı ırkından bir tanesi. 2025 yılı verim noktasında tahminlerin üzerinde gerçekleşti. 2025 yılında hem arı sağlığı noktasında gerekse bal verimi noktasında Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir bal sağımı gerçekleşti. Dolayısıyla 2025 yılı Ardahan arıcılığı için gayet verimli bir sezon oldu. Çünkü ilimiz yaklaşık 1800 bitki türünün var olduğu ve kimyasal ve biyolojik kirliliğin neredeyse yok denecek kadar kimyasal gübrenin kullanılmadığı, dolayısıyla böyle Türkiye'deki nadir coğrafyalardan bir tanesi. Ardahan balının da değeri hem kirlilikten uzak olması hem de Kafkas arısı gibi özel bir ırktan elde edilmesi çok önemli'' diye konuştu.

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olunca dede mesleğine başladı Tahminlerin üzerinde... 5

"2025 SEZONU ARDAHAN İÇİN ÇOK İYİ BİR SEZON OLARAK GEÇTİ"

Ardahan Merkeze bağlı Kazlıköy'de arıcılık yapan Arıcı Cüneyt Mostura ise, ata dede mesleği olan bu işi 2010 yılında Ardahan Üniversitesi arıcılık bölümünden mezun olduktan sonra başladığını söyleyerek, ''Yaklaşık 1000 koloni ile çalışmaktayım. Burada bal üretimi ve ilkbahar aylarında arı satışı yapıyorum. 2025 sezonu Ardahan için çok iyi bir sezon olarak geçti'' şeklinde konuştu. (İHA)

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olunca dede mesleğine başladı Tahminlerin üzerinde... 6
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdiSıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi
Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il belli oldu!Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
bal fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu... Avukat hamlesiyle hem ehliyetini aldı, hem cezayı iptal ettirdi... Emsal niteliğinde karar

Alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu... Avukat hamlesiyle hem ehliyetini aldı, hem cezayı iptal ettirdi... Emsal niteliğinde karar

Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olup dede mesleğine başladı

Kilosu 1500 TL! Üniversiteden mezun olup dede mesleğine başladı

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

Marketler ondan alıyor! 30 tane ile hobi olarak başladı

'Türk ise oturmamalı' diyen bile vardı ama...

'Türk ise oturmamalı' diyen bile vardı ama...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.