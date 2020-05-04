FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Kilosu 16 bin TL olan arı sütüne koronavirüs ilgisi

Kilosu 16 bin TL olan arı sütüne koronavirüs ilgisi

KOBİ HABERLERİ  | 04.05.2020 09:30 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde işçi arıların kraliçe arı için ürettikleri, kovanlardan gram gram sağılan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütünün hasadı başladı. Üreticiler bu yıl arı sütü rekoltesinin yüksek olduğunu ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle talebin önceki yıllara göre arttığını söyleyerek, kilosunun 16 bin TL'den alıcı bulduğunu belirtti.

Dünyanın en yüksek besin değerine sahip olduğu ifade edilen ve ilaç niyetine tüketimi her geçen yıl artan arı sütü, arı yetiştiricilerinin bal ve polenin üretiminin yanında büyük bir gelir kapısı oldu. İşçi arıların kraliçe arı için ürettikleri, arı kovanlarından gram gram sağılan arı sütünün hasadı Erdemli'de başladı. Bal üreticisi Murat Çay, arı sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiği, astım, kanser, kısırlık, unutkanlık, kalp-damar hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi geldiğini söyledi. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle arı sütüne talebin arttığını kaydeden Çay, "Geçen yıl kovanlarımızdan 8 kilo arı sütü elde ederken bu yıl yağışlara bağlı olarak çiçek çeşitlerinin fazla olması nedeniyle 15 kilogram elde ettik. Bu süt, şu an gramla satılıyor. Kilosu ise 16 bin TL'ye alıcı buluyor" dedi.

BURADA SÜTÜN KALİTESİ ÇOK YÜKSEK

55 yıllık bal üreticisi Şahbaz Çay ise arının ürettiği her şeyin sağlığa faydalı olduğuna vurgu yaptı. Çay, "Talep arttıkça fiyat da artıyor. Bölgemizde çiçek çeşidinin fazla olması nedeniyle bal ve polenin yanı sıra sütün kalitesi de çok yüksek. Toros Dağları'nın eteğinde üretilen bu arı sütleri içerisinde bulunan birbirinden değerli vitamin sayesinde vatandaşlarımız şifa buluyor. Arı sütü hasadımız 45 gün daha devam edecek. Çiçeklerin açma zamanına göre kovanların yerleştirildiği bölgelerde arı sütü üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!
Devletten geri ödemesiz hibe desteği... Devletten geri ödemesiz hibe desteği...
Üretime başladı, talep yağıyor...Üretime başladı, talep yağıyor...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, arı sütü,

En Çok Okunan Haberler

ABD'den çarpıcı koronavirüs raporu! Stok yapmak için gizlemişler

ABD'den çarpıcı koronavirüs raporu! Stok yapmak için gizlemişler

Bakan Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Bakan Soylu'dan paylaşım: Rehavete kapılmayalım

Aşı tutarsa 10 milyon TL'lik ek kazanç sağlayacak

Aşı tutarsa 10 milyon TL'lik ek kazanç sağlayacak

TOKİ'den indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor

TOKİ'den indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor

Geçimlerini böyle sağlıyorlar! Birçok ilden sipariş geliyor

Geçimlerini böyle sağlıyorlar! Birçok ilden sipariş geliyor

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Yarın deneme seferleri başlıyor

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! Yarın deneme seferleri başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bir yılda dörde katladı! Borç para ile başladı

Bir yılda dörde katladı! Borç para ile başladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kilosu 12 lira! 30 bin lira kazandırıyor

Kilosu 12 lira! 30 bin lira kazandırıyor

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talep karşılanamıyor! Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı

Kilosu 4 bin 500 liradan satılıyor

Borç para ile başladığı keçi üretimini bir yılda dörde katladı

Bir yılda dörde katladı! Borç para ile başladı

Türkiye'nin zengin florasından 250 çeşit sabun üretiyor

Üretime başladı, talep yağıyor...

Beyaz sirkede koronavirüs dopingi! Satışları 5 kat arttı

Koronavirüs dopingi! Satışları 5 kat arttı

Çamaşır suyuna yoğun talep, firmalar durmaksızın çalışıyor

Koronavirüs sonrası talep patlaması yaşanıyor

Koronavirüs, sarımsağın da ateşini yükseltti! 60 TL’ye satılmaya başlandı

Koronavirüs ateşini yükseltti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.