FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Kilosu 2 bin lira! Çok zor üretiliyor 'Çok güzel pişiyor'

Batman'ın Sason ilçesinde Yaşar Şahin (45), babasının yaptığı kara kovan arıcılığını 35 yıldır zorlu arazi koşullarında sürdürüyor. Şahin, kilosunu 2 bin liradan verdikleri bal için 'Çok orijinal bir bal üretiyoruz' dedi.

Kilosu 2 bin lira! Çok zor üretiliyor 'Çok güzel pişiyor'

Sason ilçesine bağlı Derince köyünde yaşayan 8 çocuk babası Yaşar Şahin, çocukken babasının yanında başladığı kara kovan arıcılığını 2973 rakımlı Mereto dağının eteklerinde devam ettiriyor. 35 yıldır kara kovan arıcılığı yapan Şahin’in endemik bitki çeşitliliğiyle öne çıkan dağlık bölgede doğal yöntemlerle üretilen balı, kilosu 2 bin liraya alıcı buluyor.

Kilosu 2 bin lira! Çok zor üretiliyor Çok güzel pişiyor 1

Hava koşulları nedeniyle bu yıl verimin az olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

“Kara kovan arıcılığı atalarımızdan, dedelerimizden kalma. Çok orijinal bir bal üretiyoruz biz bu kovanlarda. Sason'da ürettiğimiz bal prolin değeri çok yüksek bir bal. Bu da Sason'un flora açısından çok zengin olduğunu gösteriyor. Sason'da endemik bitki türünün çok olmasından kaynaklıyor. Yani hiçbir bölgede, hiçbir yerde olmayan çiçekler var bizim bu bölgede. Floranın çok zengin olması balın kalitesini arttırıyor. Ayrıca çok kurak ve sıcak bir yer olduğu için de balımız kovanlarda çok güzel pişiyor. Su oranı da çok düşük oluyor. Balın çok ya da az olması, yıldan yıla değişiyor. Bu da hava ve iklimsel değişikliğe bağlıdır. Hava, ikliminin güzel geçtiği yıllarda çok güzel bal alıyoruz. Bu yıl verim düşüktü. Çok soğuk ve yağışlı geçti. Rüzgarlı geçti, Temmuz ayına kadar. Temmuz'dan sonra hava sıcak oldu ama artık mevsim bitmişti bizim için, flora bitmişti. Bundan dolayı da bal akımı çok az oldu bu yıl. Bizim burada ürettiğimiz bal hem doğal hem organik hem de faydalı bir bal. Organik üretim yaptığımızdan dolayı da sertifikamız da var. Sason dağlarındaki kırsalda bu işi yapıyoruz. Çok zor şartlarda yapıyoruz ve çok kaliteli balı müşterilerimize, vatandaşlarımıza sunmak için çabalıyoruz"
Kilosu 2 bin lira! Çok zor üretiliyor Çok güzel pişiyor 2

DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandıÖdemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
Kiralık ev düzenlemesi Resmi Gazete'de!Kiralık ev düzenlemesi Resmi Gazete'de!

Anahtar Kelimeler:
bal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.