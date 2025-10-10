Kilosu 2 bin lira! Çok zor üretiliyor 'Çok güzel pişiyor'

Sason ilçesine bağlı Derince köyünde yaşayan 8 çocuk babası Yaşar Şahin, çocukken babasının yanında başladığı kara kovan arıcılığını 2973 rakımlı Mereto dağının eteklerinde devam ettiriyor. 35 yıldır kara kovan arıcılığı yapan Şahin’in endemik bitki çeşitliliğiyle öne çıkan dağlık bölgede doğal yöntemlerle üretilen balı, kilosu 2 bin liraya alıcı buluyor.

Hava koşulları nedeniyle bu yıl verimin az olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:



“Kara kovan arıcılığı atalarımızdan, dedelerimizden kalma. Çok orijinal bir bal üretiyoruz biz bu kovanlarda. Sason'da ürettiğimiz bal prolin değeri çok yüksek bir bal. Bu da Sason'un flora açısından çok zengin olduğunu gösteriyor. Sason'da endemik bitki türünün çok olmasından kaynaklıyor. Yani hiçbir bölgede, hiçbir yerde olmayan çiçekler var bizim bu bölgede. Floranın çok zengin olması balın kalitesini arttırıyor. Ayrıca çok kurak ve sıcak bir yer olduğu için de balımız kovanlarda çok güzel pişiyor. Su oranı da çok düşük oluyor. Balın çok ya da az olması, yıldan yıla değişiyor. Bu da hava ve iklimsel değişikliğe bağlıdır. Hava, ikliminin güzel geçtiği yıllarda çok güzel bal alıyoruz. Bu yıl verim düşüktü. Çok soğuk ve yağışlı geçti. Rüzgarlı geçti, Temmuz ayına kadar. Temmuz'dan sonra hava sıcak oldu ama artık mevsim bitmişti bizim için, flora bitmişti. Bundan dolayı da bal akımı çok az oldu bu yıl. Bizim burada ürettiğimiz bal hem doğal hem organik hem de faydalı bir bal. Organik üretim yaptığımızdan dolayı da sertifikamız da var. Sason dağlarındaki kırsalda bu işi yapıyoruz. Çok zor şartlarda yapıyoruz ve çok kaliteli balı müşterilerimize, vatandaşlarımıza sunmak için çabalıyoruz"



