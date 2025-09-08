FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Kilosu 200 TL! 'İşçi bulmakta zorlanıyoruz' 5 ton bekliyorlar

Hatay’da üreticilerin "şifa deposu" olarak nitelendirdiği alıçta hasat başladı. Yaklaşık bin dönüm arazide yapılan hasatta alıç, kilogram fiyatı 200 TL’den bahçeden alıcı buluyor.

Kilosu 200 TL! 'İşçi bulmakta zorlanıyoruz' 5 ton bekliyorlar

Hatay'ın Belen ilçesinde çiftçilerin geçim kaynağı olan "şifa deposu" alıçta hasat başladı. Yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklıklarla birlikte verim kaybı yaşanan alıcın kilogram fiyatı 200 TL'den alıcı buluyor. Eylül ayının 20'sine kadar devam etmesi beklenen hasatta çiftçi İsa Kılınç, 120 ağaç bulunan bahçesinden yaklaşık 5 ton ürün hasat etmeyi planlıyor.

Kilosu 200 TL! İşçi bulmakta zorlanıyoruz 5 ton bekliyorlar 1

"GEÇEN SENE KİLOGRAMI 150-160 LİRAYDI, BU SENE 180-200 LİRA ARASINDA"

Belen ilçesinde ailesiyle birlikte üretim yapan 40 yıllık çiftçi İsa Kılınç, "Kırk yıldır bu işle uğraşıyorum. Yaklaşık on gündür alıç hasadımız devam ediyor. Benim yaklaşık 120 ağacım var. Dönüm olarak karışık olduğu için tam net söyleyemiyorum ama arazinin tamamı 30 dönüm civarında. Çok bir değişiklik yok, geçen sene kilogramı 150-160 liraydı, bu sene 180 ile 200 lira arasında. Ancak bu yıl kuraklıktan dolayı kalitede sıkıntı var, sular yeterli değil. İnşallah seneye rahmet olursa verimimiz daha iyi olur. İlk günlerde hava çok sıcaktı ama şu anda daha uygun, güzel günler. Hasadı ailecek yapıyoruz çünkü işçi bulmakta zorlanıyoruz. Ayrıca ürün ağaçlarda kısım kısım olduğu için kendi ailemiz yeterli geliyor. Hasat yaklaşık 15 Eylül’e kadar sürer. Bazı ağaçlar suyunu almadığı için geç olgunlaşıyor. Geçen sene 8 tonun üzerinde ürün vermiştim, bu sene 4-5 ton anca çıktı. Yüzde 40-50 civarında bir düşüş var" dedi. (İHA)

Kilosu 200 TL! İşçi bulmakta zorlanıyoruz 5 ton bekliyorlar 2
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni Orta Vadeli Program'ı değerlendirdiTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi
İstanbul iş dünyasından OVP değerlendirmesiİstanbul iş dünyasından OVP değerlendirmesi

Anahtar Kelimeler:
alıç fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürsel Tekin polis eşliğinde binaya giriş yaptı

Gürsel Tekin polis eşliğinde binaya giriş yaptı

İzmir'deki karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı

İzmir'deki karakol saldırısının tüm ayrıntıları ortaya çıktı

'Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz'

'Gram altında bu rakamı telaffuz etmek kaçınılmaz'

25 yıllığına kiraladı, bulduklarının hepsini taşıdı! 'Vatandaş için nimet' Yanındakilere bakınca bambaşka

25 yıllığına kiraladı, bulduklarının hepsini taşıdı! 'Vatandaş için nimet' Yanındakilere bakınca bambaşka

'Her köşesi altın değerinde' İTO Başkanı 'önemli' deyip işaret etti

'Her köşesi altın değerinde' İTO Başkanı 'önemli' deyip işaret etti

Rekabet Kurulu'ndan yemek kartı sektöründeki 4 şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu'ndan yemek kartı sektöründeki 4 şirkete soruşturma

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.