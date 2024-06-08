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  4. Kilosu 5 bin euro! Yurt dışından talep çok 'Sağlıklarını çok düşünüyorlar' Büyük ilgi var

Kilosu 5 bin euro! Yurt dışından talep çok 'Sağlıklarını çok düşünüyorlar' Büyük ilgi var

08.06.2024 10:30
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Tokat’ta nesli koruma altında olan ve nadir bulunan akzambak çiçeği, sağlığa faydaları ve fiyatıyla dikkat çekiyor. Polenin kilosunun 5 bin Euro civarında, çayının ise yurt dışına 2 bin 500 Euro civarına gönderildiğini söyleyen üretici Erdi Can Aydemir, yurt dışından talebin çok fazla olduğunu söyledi. Aydemir "Yurt dışındakiler sağlıklarını çok düşünüyorlar" dedi.

Akzambak çiçeğinin özellikle poleni ve yaprakları hem yerel hem de uluslararası pazarda büyük ilgi görüyor. Akzambak çiçeğinin özgün aroması ve görselliğiyle bilinen bu nadide bitkinin poleni, boya yapımında kullanılmasının yanı sıra bal ile karıştırıldığında karaciğerin yenilenmesine yardımcı oluyor. Yaprakları ise doğal bir antibiyotik özelliğine sahip. Ürünlerinin uluslararası alandaki talebinin yüksek olduğunu vurgulayan akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir, özellikle yurt dışındaki müşterilerin sağlıklarını önemsediklerini belirtiyor. Akzambak poleni özellikle organik boya yapımında tercih edilirken, yaprakları da çeşitli sağlık sorunlarına şifa kaynağı olmasıyla biliniyor. Tokat’ın değerli çiçeği akzambak, hem ekonomiye katkı sağlayarak bölge ekonomisine canlılık kazandırıyor hem de sağlık açısından önemli bir kaynak olarak yerel ve uluslararası pazarda talep görüyor.

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"HEM YURT İÇİNDEN HEM DE YURT DIŞINDAN TALEBİMİZ VAR"

“Çayını Almanya, Hollanda ve Fransa’ya polenini ise Zurih’e gönderiyoruz” Yurt dışından polen ve yapraklarına talebin fazla olduğunu söyleyen akzambak üreticisi Erdi Can Aydemir; “Çiçeğini topluyoruz. Ortasındaki polenleri de makas yardımıyla alıyoruz. Şu gördüğünüz polendir başka bir kaba koyuyoruz. Çiçekleri başka bir kaba koyuyoruz. Polenleri daha sonra elek yardımıyla eliyoruz ve kurutmaya bırakıyoruz. Poleni boya yapımında kullanılmaktadır. Bal ile karıştırılıp yenildiğinde karaciğerin yenilenmesini sağlıyor. Topladığımızı çiçeklerin yapraklarından çayı meydana geliyor. Her sabah ve akşam içilmelidir. Baş ağrısı, sinüzit ve nefes darlıklarına iyi geliyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından talebimiz var. Genellikle yurt dışından talep oluyor. Yurt dışındakiler sağlıklarını çok düşünüyorlar. Polenimiz organik boya yapımında kullanılmaktadır. Kilosu 5 bin Euro civarındadır. Çayımızı ise yurt dışına 2 bin 500 Euro civarında gönderiyoruz. Çayımızı Adana başta olmak üzere yurt dışında Almanya, Hollanda ve Fransa gibi yüksek verim olan yerlere gönderiyoruz. Polenini Zurih’e organik boya fabrikasına gönderiyoruz” dedi. (İHA)

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88b05786-5b3a-47e0-9bc5-d4e5a182b392Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Çay
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