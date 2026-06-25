Kilosu 50 TL'den satılıyor: Alıcılar şimdiden sıraya girdi

Adana'nın Kozan ilçesinde unutulmaya yüz tutan ata tohumu karakılçık buğdayı, çiftçilerin girişimi ve devlet desteği ile yeniden Çukurova topraklarıyla buluştu. Akdam Mahallesi'nde ekimi yapılan karakılçık buğdayının ilk hasadı gerçekleştirildi.

Karakılçık buğdayını Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü aracılığıyla temin eden çiftçiler, ata tohumunu bölgede diğer üreticileri de teşvik ederek Akdam Mahallesi'nde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 4 dönüm araziye karakılçık eken çiftçi Ahmet Gül, ata tohumunun yeniden üretime kazandırılması için çalıştıklarını belirterek, "İlçe Tarım Müdürlüğünün teşvikiyle ekim yaptık. Tohumu bulamadık, müdürlüğümüz tedarik etti. Bunu bilmeyenler var ama bilenler karakılçığın kıymetini biliyor. Bulguru çok güzel. Dönüm başına yaklaşık 150-200 kilogram verim bekliyorum. Bunu köyümüzde diğer çiftçilerimize de vererek çoğaltmayı hedefliyoruz. Geçmişte bunu ellik ve orakla bilerdik. İnşallah yeniden köyümüzde ata tohumu ile şenlendireceğiz" diye konuştu.

ALMAK İSTEYENLER ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİ

Üretici Levent Oktay Gül, ata tohumlarına yeniden ilginin arttığını belirterek, geçmişte ata tohumlarından uzaklaşıldığını, bunun vatandaşın da ilgisinin azalmasına neden olduğunu söyledi. İlçe Tarım Müdürlüğünün teşvikiyle yeniden üretime başladıklarını aktaran Gül, karakılçık buğdayının veriminin normal buğdaya göre biraz daha düşük olduğunu ancak satışta daha yüksek değer bulduğu için bu farkın kapandığını ifade etti.

Karakılçık buğdayına talebin arttığını aktaran Gül, "5 dönüm alana ektik, yaklaşık 1 ton rekolte bekliyoruz. Normal buğday 14 TL'den düşük fiyata alıcı bulurken, Karakılçık buğdayı kilosu 50 liradan alıcı buluyor. Pişirim yapıldığında ve bulgur haline getirildiğinde 70-100 TL'den alıcı bulabiliyor. Daha şimdiden biçim sonrası almak isteyenler için liste yaptık" dedi.

Çiftçiler, karakılçık buğdayının yeniden yaygınlaştırılmasıyla hem ata tohumunun korunacağını hem de bölgenin geleneksel tarım ürünlerinin yeniden değer kazanacağını ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır