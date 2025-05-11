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Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Verim yüksek, Rusya'ya da ihraç ediliyor

Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen sofralık Mut kayısısı kilogramı 50 liradan alıcı buluyor.

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Verim yüksek, Rusya'ya da ihraç ediliyor

İlçede 79 bin dekar alanda üretimi yapılan kayısıda hasat mesaisi devam ediyor. Tarım işçilerince ağaçlardan toplanan ürünler, sandıklara konulduktan sonra kamyonetlere yükleniyor.

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Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ürünler, dalında kilogramı 50 liradan satılıyor. Ürünler, hasadın ardından iç ve dış piyasaya sunuluyor.

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MUT BELEDİYE BAŞKANI ORHAN'DAN ÇİFTÇİYE ZİYARET

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ve meclis üyeleri, Evren Mahallesi'ndeki 70 dönümlük bahçesinde kayısı hasat eden Mehmet Şahin'i ziyaret etti.

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Şahin ile sohbet eden Orhan, üreticilere bereketli sezon geçirmelerini diledi.

Orhan, Mut'un yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıktığını ifade ederek, "Mut, mikroklima özelliği sayesinde Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 70-80'ini karşılamaktadır. Bu bereketli topraklarda üreticilerimizin emeği çok büyük." dedi.

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Şahin de ürünlerini Rusya'ya ihraç ettiğini belirterek, bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
kayısı Mersin fiyat
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