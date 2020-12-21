FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Kilosu 500 lirayı bulan künarı toplamak için 30 metre tırmanıyorlar

Kilosu 500 lirayı bulan künarı toplamak için 30 metre tırmanıyorlar

KOBİ HABERLERİ  | 21.12.2020 09:40 | Son Güncelleme

Aydın'da çam fıstığından elde edilen künar, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor. Fiyatı altınla yarışan künarı toplamak için erkek işçiler yaklaşık 30 metre yükseklikteki ağaç tepesine çıkıyor. Kadınlar ise düşen kozalakları topluyor.

Kilosu 500 lirayı bulan künarı toplamak için 30 metre tırmanıyorlar

Nüfusu 24 bin olan Koçarlı ilçesinin kırsal 16 dağ mahallesinde vatandaşların geçim kaynağı olan çam fıstığı içi künar hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kilosu 500 TL'yi bulan künar için işçiler, yaklaşık 30 metre yükseklikte, kozalakları ellerindeki demir çubuk ve sırıklarla toplamaya çalışıyor. Yörede daldan dala tırmanarak kozalakları toplama işini daha çok erkekler yapıyor. Kadınlar ise düşen kozalakları topluyor. Kozalaklar kurutularak ya da makinelerde kavrulduktan sonra içindeki künar çıkartılıyor. Koçarlı'nın çevresindeki diğer ilçelerden toplanan künarlar, buradaki işletmelere getirilip, kavrularak işleniyor. Üretilen yıllık 2 bin ton künar, iç piyasa ile ihracata gönderiliyor. Künarın yüzde 80'i ihraç edilirken, yöre ve ülke ekonomisine yıllık 100 milyon lira katkı sağladığı bildirildi.

kilosu-500-lirayi-bulan-kunar-icin-30-metre-yuksekte-zorlu-calisma_9601_dhaphoto3

'EKMEK PARASI UĞRUNA TIRMANIYORLAR'

Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu, "Kozalak hasadımız bu sezon yeni başladı. Hasat yaklaşık 3 ay sürüyor. Bunu toplamak çok zor. Ekmek parası için çamların tepesine kadar çıkıyoruz. Yüksekliği 20- 30 metreyi buluyor. Şu an künarın kilosu 500 liradan satılıyor. Mahallemizdeki erkeklerin yüzde 80'i bu ağaçlara çıkıyor. Bakımlarını da ağaçlara çıkıp budayarak yapıyoruz. İş zor ama kazancı iyi" dedi.

kilosu-500-lirayi-bulan-kunar-icin-30-metre-yuksekte-zorlu-calisma_9601_dhaphoto1

TIRMANMAYI ÇOCUKLUKTA ÖĞRENİYORLAR

Ağaçlara tırmanan Mehmet Durmaz (41), "11 yaşında ağaçlara tırmanmaya başladım. Çok zor ve zahmetli bir iş ama yapmak zorundayız. Şu ana kadar bir kaza bela yaşamadım. Ama her zaman tedbirli olmaktayız. Bu işi herkes yapamaz. Çocuk yaşlardan öğrenerek tecrübe edinilmesi gerekir" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

kilosu-500-lirayi-bulan-kunar-icin-30-metre-yuksekte-zorlu-calisma_9601_dhaphoto5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nişanlandılar! İşte ilk kareler Nişanlandılar! İşte ilk kareler
Altın fiyatları yükselecek mi?Altın fiyatları yükselecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı
DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı
Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu
Bakan Koca: 4 ülkeden uçuşlar durduruldu
Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu
Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu
Gram altın yükselişte!
Gram altın yükselişte!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Yargıtay'dan emsal 'nafaka' kararı!
Yargıtay'dan emsal 'nafaka' kararı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Asgari ücret açıklamaları son durum!
Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
Koronavirüs sonrası satışlar patladı: Piyasada soba bulunmuyor
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Yapılandırma başvurusu için son başvuru tarihi 31 Aralık
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Torunları yesin diye ürettiği siyez ezmesi sevilince, Dünyaya pazarlamaya başladı
Torunları yesin diye üretti! Dünyaya pazarlamaya başladı
Çam fıstıkları geçim kaynağı oldu! İç fıstığının kilosu 400 lira
Kilosunu 400 liradan satıyor
200 nüfuslu köyde, 5 ayda 1 milyon dolarlık ihracat!
Haftada 500 bin kazandılar!
Osmanlı'da padişahların kaftanlarını süslüyordu! Avrupa'ya satıyor
Sadece 3 kişi biliyor! Avrupa'ya satılıyor
'Kırmızı altın' olarak bilinen turplar kadınların zorlu mesaisiyle sofralardaki yerini alıyor
'Kırmızı altın' olarak biliniyor! Zorlu mesai başladı
94 yıldır aynı taş değirmende öğütülen kahve! Siparişlere yetişilemiyor
Siparişlere yetişemiyor! Yurt dışına da gönderiliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.