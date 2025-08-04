Kilosu 6 bin TL! Çeyrek altın fiyatı ile yarışıyor

Doğal antibiyotik olarak bilinen, bağışıklık güçlendirici ve şifa kaynağı olarak görülen Anzer balında hasat zamanı geldi. Rize'de sınırlı üretimi yapılan Anzer balının sağım süreci başladı. Bu yıl 2956 kovanda üretilen balın kilogram fiyatının ise adeta çeyrek altınla yarıştığı öğrenildi.

ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Ekol TV'de yer alan habere göre; Anzer balının kalitesini korumak ve coğrafi işaret logosuyla üretim yapılabilmesi için mühürlü kovanlardan numuneler alındı. Bu numune alım süreci, Hacettepe Biyoloji Bölümü Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Özkırım "Aynı petekten numune almamız çok önemli" dedi. Mühürlü kovanların, hiçbir müdahalenin olmadığı, doğanın getirdiği kovanlar olduğunu belirtti. Alınan numuneler, balın Anzer'e uyumluluk raporlarının hazırlanması için Ankara'ya gönderildi. Analiz sonuçlarının, üreticilere dolum hakkını veren temel kriter olacağı belirtildi.

KİLOGRAM FİYATI 6 BİN TL

Ekol TV muhabiri Arzu Erbaş'ın aktardığı bilgilere göre, sınırlı üretim yapılan Anzer balının bu seneki fiyatı da belirlendi. Anzer Balı üreticisi Osman Civelek, bu yıl balın kilogram fiyatını 6 bin TL olarak belirlediklerini aktardı. Fiyatı çeyrek altınla yarışan Anzer balının 2025 yılı yeni ürünlerinin, 20 Eylül'de piyasaya sunulacağı kaydedildi.

YÜKSEK REKOLTE ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ

Bu yıl rekoltenin yüksek olması üreticileri sevindirirken Prof. Dr. Aslı Özkırım, yaptığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda "Bu yılın rekoltesi aldığımız 12 mühürlü kovan örneği ve ballıklardaki bal miktarına bakılarak kovan başı 6.5 kilo olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.

Üretimi az, isteyeni ise çok olan bu bal, doğal antibiyotik özelliği ve ağrı kesici etkisiyle şifa kaynağı olduğu görülüyor.