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Kilosu 6 bin TL! Çeyrek altın fiyatı ile yarışıyor

Dünyanın en özel ballarından bir tanesi olarak gösterilen Anzer balında yeni sezon sağım süreci başladı. Kilogram fiyatı 6 bin TL olarak belirlenirken balın numuneleri, kalitesini tescillemek üzere Ankara'ya gönderildi. Rekolte beklentisinin yüksek olmasının ise üreticileri sevindirdiği kaydedildi.

Kilosu 6 bin TL! Çeyrek altın fiyatı ile yarışıyor
Hande Dağ

Doğal antibiyotik olarak bilinen, bağışıklık güçlendirici ve şifa kaynağı olarak görülen Anzer balında hasat zamanı geldi. Rize'de sınırlı üretimi yapılan Anzer balının sağım süreci başladı. Bu yıl 2956 kovanda üretilen balın kilogram fiyatının ise adeta çeyrek altınla yarıştığı öğrenildi.

Kilosu 6 bin TL! Çeyrek altın fiyatı ile yarışıyor 1

ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Ekol TV'de yer alan habere göre; Anzer balının kalitesini korumak ve coğrafi işaret logosuyla üretim yapılabilmesi için mühürlü kovanlardan numuneler alındı. Bu numune alım süreci, Hacettepe Biyoloji Bölümü Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Özkırım "Aynı petekten numune almamız çok önemli" dedi. Mühürlü kovanların, hiçbir müdahalenin olmadığı, doğanın getirdiği kovanlar olduğunu belirtti. Alınan numuneler, balın Anzer'e uyumluluk raporlarının hazırlanması için Ankara'ya gönderildi. Analiz sonuçlarının, üreticilere dolum hakkını veren temel kriter olacağı belirtildi.

Kilosu 6 bin TL! Çeyrek altın fiyatı ile yarışıyor 2

KİLOGRAM FİYATI 6 BİN TL

Ekol TV muhabiri Arzu Erbaş'ın aktardığı bilgilere göre, sınırlı üretim yapılan Anzer balının bu seneki fiyatı da belirlendi. Anzer Balı üreticisi Osman Civelek, bu yıl balın kilogram fiyatını 6 bin TL olarak belirlediklerini aktardı. Fiyatı çeyrek altınla yarışan Anzer balının 2025 yılı yeni ürünlerinin, 20 Eylül'de piyasaya sunulacağı kaydedildi.

Kilosu 6 bin TL! Çeyrek altın fiyatı ile yarışıyor 3

YÜKSEK REKOLTE ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ

Bu yıl rekoltenin yüksek olması üreticileri sevindirirken Prof. Dr. Aslı Özkırım, yaptığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda "Bu yılın rekoltesi aldığımız 12 mühürlü kovan örneği ve ballıklardaki bal miktarına bakılarak kovan başı 6.5 kilo olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.

Kilosu 6 bin TL! Çeyrek altın fiyatı ile yarışıyor 4

Üretimi az, isteyeni ise çok olan bu bal, doğal antibiyotik özelliği ve ağrı kesici etkisiyle şifa kaynağı olduğu görülüyor.

Kilosu 6 bin TL! Çeyrek altın fiyatı ile yarışıyor 5

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Anahtar Kelimeler:
bal Anzer balı fiyat
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