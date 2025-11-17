FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Kilosu 80 TL'ye düştü, üreticiden sitem dolu sözler 'Sesimizi duyan yok'

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, bu yıl hem zirai don nedeniyle verimin düşmesi hem de İran kivisinin piyasaya girmesiyle üreticilerin zor bir hasat dönemi yaşadığını söyledi.

Kilosu 80 TL'ye düştü, üreticiden sitem dolu sözler 'Sesimizi duyan yok'

TÜİK'in açıkladığı bitkisel üretim tahminine göre Türkiye kivi üretiminin 92 bin tondan yüzde 16 azalışla 77 bin tona gerilemesi bekleniyor ancak sahadaki rakamlar farklı söylüyor.

Kilosu 80 TL ye düştü, üreticiden sitem dolu sözler Sesimizi duyan yok 1

ZİRAİ DON REKOLTEYİ ETKİLEDİ

Beşli, Türkiye'nin kivi üretiminin yaklaşık yarısını Yalova'nın ürettiğini belirterek, "Yani tahminler biraz hatalı. Bu yıl zirai don nedeniyle yaklaşık 25 bin tonluk bir rekoltemiz var. Geçen yıla göre yüzde 40'a varan verim kaybı oldu." dedi. Kivinin zirai don destek kapsamında çıkarıldığını hatırlatan Beşli, ilk darbeyi bununla yiyen çiftçinin ikinci darbeyi İran kivisiyle aldığını söyledi.

130 TL OLMASINI BEKLİYORLARDI

İran'dan gelen ithal kivilerin yeri üretimi baltaladığını dile getiren Beşli, "Erken sokuyorlar piyasaya. Normalde bugün kilogram fiyatlarımız 120-130 lira olması gerekirken 80 liraya düştü. Çiftçi yine umutla beklediği sezonda hayal kırıklığı yaşadı" diye konuştu.

Kilosu 80 TL ye düştü, üreticiden sitem dolu sözler Sesimizi duyan yok 2

Beşli, İran kivisinin çok kalitesiz olduğunu ancak yoğun ithal edildiğini belirterek, "Hem çiftçiye zarar hem de tüketici kalitesiz ürüne para veriyor. İran kivisini sokmayın diyoruz ama sesimizi duyan yok. Biz kivimizi sattıktan sonra ithal etsinler ya da belli bir kota dahilinde izin verilsin. İran'dan ithal kivi girdikçe ve tam hasat dönemi bu yapıldıkça kazanmamız çok zor" ifadesini kullandı. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ile işçinin arasındaki doğum izni farkı ortadan kalkacakMemur ile işçinin arasındaki doğum izni farkı ortadan kalkacak
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
kivi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.