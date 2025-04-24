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'Kilosunu 500 TL'den sattım' Yeni fiyat için tarih verildi

24.04.2025 10:43
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Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminde ilk sırada yer alan Mersin’in Mut ilçesinde açıkta ilk hasat yapıldı. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, ilk ürünlerin halde 400-500 TL arasında alıcı bulduğunu, bundan sonra ise bir süre 200-250 TL bandında olacağını söyledi.

'Kilosunu 500 TL'den sattım' Yeni fiyat için tarih verildi

Türkiye’nin önemli yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinden Mersin’de her dönem üretim sürüyor. Mut ilçesinde de Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminde ilk sırada yer alıyor. 712 bin dekar tarım arazisi olan ilçede, 77 bin 800 dekar alanda kayısı üretimi yapılırken, açıkta ilk hasat da gerçekleştirildi. Üretici İshak Akdağ gerçekleştirdiği ilk hasattan elde ettiği ürünün kilogramını 500 TL’den sattı. Bu hafta sonundan itibaren bölgede kayısı hasadının yoğunlaşmasının beklendiği, fiyatının ise 200 ile 250 TL civarında olacağı belirtildi.

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Mikroklima özelliğine sahip coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısında bu sene zirai don nedeniyle beklenen 250 bin ton hasadın yüzde 20’lik kayıpla yaklaşık 200 bin ton civarında gerçekleşmesinin umut edildiği kaydedildi.

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"İLK HASADINI YAPTIK, KİLOSUNU 500 LİRADAN SATTIM"

Kayısı fiyatından memnun olan üretici İshak Akdağ, "Mersin’in Mut ilçesinde turfanda açık hava sofralık kayısının ilk hasadını yaptık kilosunu 500 liradan sattım" dedi.

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Kayısıda açıkta hasadın başladığını belirten Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz ise ilk ürünlerin halde 400-500 TL arasında alıcı bulduğunu bundan sonra ise bir süre 200-250 TL bandında olacağını söyledi.

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Sofralık kayısıda önemli bir üretim hacmine sahip olan Mut ilçesinde yaklaşık 200 bin ton hasat beklediklerini aktaran Yılmaz, don vurmamış olsaydı bu rakamın 250 bin ton civarında olacağına değindi. (İHA)

AW439865_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kayısı fiyat hasat
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