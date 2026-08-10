Kiralaya kiralaya 50'den 600'e çıkardı: 300 çalışanı var

Çiftçi Mehmet Şanlı, verimli tarım arazilerinin bulunduğu Harran Ovası'nda yaklaşık 10 yıl önce tarla kiralayarak domates dikmeye başladı.

Zamanla kiraladığı tarla sayısını ise 8'e çıkararak üretimini katlayan Şanlı, 50 dönümde başladığı üretimini 600 dönüme kadar çıkarmayı başardı.

Hava sıcaklığının 45 dereceyi bulduğu kentte, günlük 300 kadın, evine ekmek götürmek için domates tarlalarında alın teri döküyor.

Çiftçi Mehmet Şanlı, AA muhabirine, daha önce pamuk, buğday ve mısır gibi ürünler ektiğini ancak daha karlı ve bölge için farklı bir ürün deseni olduğu için 10 yıldır domates üretimine yöneldiğini söyledi.

Kiraladığı tarlalarda başladığı domates üretimini şu anda 8 bölgedeki arazide sürdürdüğünü ifade eden Şanlı, şöyle devam etti:

"Biz daha önce çevre illerine yani Mersin'den tut Van'a kadar her yere domates gönderiyorduk. Son 3-4 yıldır da ABD'li bir firma geldi. Burada bir fabrika açtı. Burada domatesleri onlara veriyoruz. Onlar da kurutup ABD'ye gönderiyor. Yanımızda 300 kadar kişi her gün çalışıyor."

Domateste üretim sürecinin diğer tarım ürünlerine göre daha hızlı olduğunu anlatan Şanlı, dekarda yaklaşık 13 ton üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN ŞEHİR DIŞINA GİTMESİNİ ÖNLÜYOR

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa İzgi de milli tarıma ve ekonomiye katkılarından dolayı çiftçi Şanlı'yı tebrik etti.

Üreticinin hem ihracata hem istihdama katkı sunduğunu vurgulayan İzgi, çiftçinin yaklaşık yüzde 50 kar marjıyla üretim yapmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki istihdamın mevsimlik işçiler açısından da büyük avantaj olduğunu dile getiren İzgi, şunları kaydetti:

"Burada bir güzellik daha var, mevsimlik tarım işçisi denilen bir konu. İnsanlarımızın çoğu bölgeyi bırakıp Şanlıurfa'nın dışına işe gidiyor ama şu anda bu üreticimiz bu alanda yaklaşık 300 kişi istihdam ediyor. Şanlıurfa'da mevsimlik tarım işçileri dışarıya göç etmemiş, burada ekmeklerini kazanmış oluyor. Normalde bizim bitkisel desenimizde buğday, arpa, mercimek ve mısır var. Bu ürünlerin yetiştirilmesinde çalışacak insan maksimum 2-3 kişidir ancak şu domates ekili alanda üreticimiz 300 kişi çalıştırmaktadır. Bu da ilçemiz için istihdam yaratıyor."

KADINLAR İÇİN AVANTAJLI

İşçilerin çavuşu Filiz Budak ise kadınlar için domates tarlasındaki istihdamın ciddi avantaj sağladığını söyledi.

Kadınların kendi evlerine yakın çalışmasının önemine dikkati çeken Budak, domates tarlasında çalışmayanların çoğunun mevsimlik işçi olarak farklı şehirlere gittiğini anlattı.

Erkeklerin her yerde her işte çalışabildiğini ancak her işin kadınlara göre olmadığını anlatan Budak, "Domates gerçekten herkes için avantajlı bir iştir çünkü bu iş de olmasa bizim buradaki, millet dışarıya gidiyor. İşimiz şu anda domates olduğu için gündüz gelip burada çalışıp gece de evimizde rahat ediyoruz. Yani buranın bizim için avantajı çok." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır