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  4. Koca ilde bir tek o kaldı! 'Biri ustalığa gelirse... İsteyen olmayınca kendim devam ettiriyorum'

Koca ilde bir tek o kaldı! 'Biri ustalığa gelirse... İsteyen olmayınca kendim devam ettiriyorum'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
27.03.2025 14:54
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Eskişehir'de 4 kuşaktan beri kalaycı olan bir aileden gelen Ramazan Kalay, babasından öğrendiği mesleğin artık bitme noktasına geldiğini, artık kimsenin bu işi yapmak istemediğini söyledi. Kalay "Bu meslek ölmese, devam etse daha iyi olur. Şimdi yetişen, hevesi ve isteği olan yok. Olmayınca da mesleği kendim devam ettiriyorum" dedi. "Ben 4'üncü kuşağa tekabül ediyorum" diyen Kalay "Şu anda bir kişi daha çıraklıktan, kalfalıktan ustalığa gelirse o 5'inci kuşağa ulaşacak" şeklinde konuştu.

Koca ilde bir tek o kaldı! 'Biri ustalığa gelirse... İsteyen olmayınca kendim devam ettiriyorum'

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kalaycılık, zamana yenik düşen meslekler arasında yer almaya başladı. Yurt genelinde kalaycıların sayısı her geçen gün azalırken, mesleğini soy isminde taşıyan Ramazan Kalay işini bırakmadı.

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Kalaycılığın Eskişehir'deki son temsilcisi olduğu belirtilen Kalay, bu işe başladığı yıllarda bakır kapların revaçta ve kıymetli olduğunu ancak zaman içerisinde mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu belirtti.

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"ESKİDEN KÖYLERİ GEZERDİK, BABAMIN YANINDA BEN KAP SÜRTERDİM"

Mesleğinin zor imkanlarla devam ettiğini ancak işini severek yaptığını dile getiren Ramazan Kalay, "Ben bu kalaycılık mesleğine dedem ve babam sayesinde başladım. Onlardan gelerek bu tarihe kadar sürdürdüm. Kalaycılığa 10 yaşımda başladım. Eskiden köyleri gezerdik, babamın yanında ben kap sürterdim. Çıraklıktan, kalfalıktan bu tarihe geldim" ifadelerini kullandı.

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"ŞİMDİ YETİŞEN, HEVESİ VE İSTEĞİ OLAN YOK! OLMAYINCA DA MESLEĞİ KENDİM DEVAM ETTİRİYORUM"

Kalay "Bu meslek ölmese, devam etse daha iyi olur. Şimdi yetişen, hevesi ve isteği olan yok. Olmayınca da mesleği kendim devam ettiriyorum. Aslında yetkililer daha işlek bir yer konusunda yardımcı olurlarsa iyi olur. Ayrıca soyadım da Kalay. Ben 4'üncü kuşağa tekabül ediyorum" dedi.

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Devamında Kalay "Şu anda bir kişi daha çıraklıktan, kalfalıktan ustalığa gelirse o 5'inci kuşağa ulaşacak inşallah" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kalaycı Eskişehir meslek
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