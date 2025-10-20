FİNANS

Kömür gibi ama değil, 13 yıl önce Kore'ye gitti hayatı değişti! Dünyanın her yerine gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'den coğrafi işaret tescili alan Taşköprü sarımsağından üretilen siyah sarımsaklar, yurt dışında 6 ülkeye ihraç ediliyor. Kastamonu'da fermantasyonla siyah sarımsak üreten Halit Cebeci, "Sadece yurt içi değil, yurt dışına da satıyoruz. Almanya, Polonya, İngiltere, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya gibi ülkelere de siyah sarımsak ürünü gönderiyoruz" dedi.

Bundan yaklaşık 13 yıl önce gerçekleştirdiği Güney Kore gezisi sırasında siyah sarımsak ile tanışan Halit Cebeci, 2015 yılında bu alanda yatırım yapma kararı aldı. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden bilimsel, KOSGEB'den de proje bazlı destek alan Cebeci, birkaç denemenin ardından fermantasyonla elde edilen siyah sarımsağın üretimine başladı.

8 HAFTA BEKLETİLECEK

Kastamonu merkezde bulunan küçük bir dükkanda üretime başlayan Cebeci, şu anda 750 metrekare büyüklüğündeki bir tesiste üretim yapıyor. Cebeci, siyah sarımsağın, Taşköprü sarımsağının fermente edilmiş hali olduğunu söyledi. Fermantasyon işlemi hakkında bilgi veren Cebeci, şunları kaydetti:

"Fermantasyon, sarımsağın belli sıcaklık ve nem koşullarında 6-8 hafta kadar bekletilmesi ile oluşuyor. İçine herhangi bir şey ilave etmeden biz 2015 yılından beri siyah sarımsak üretiyoruz. Daha önce Kastamonu merkezinde küçük bir işletmemiz vardı, üretime orada başladık. Sonra gittikçe ilginin artması, bizim üretim kapasitemizi artırmamız gerekliliğini ortaya çıkarttı. Biz de şu an Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla'da yeni bir işletmeye taşındık. Bu işletmemiz daha modern, koşulları daha büyük üretim yapabilmeye uygun bir yer. Artık Taşköprü'deyiz, yani sarımsağın ana vatanındayız. Burada yetiştirilen Taşköprü sarımsağı ile ürünlerimizi üretiyoruz"

SİRKE YAPTILAR

Zamanla ürün çeşitliliğini artırdıklarını dile getiren Cebeci, "İlk başta sadece baş olarak ürettiğimiz siyah sarımsağı, şimdilerde çeşitlendirdik. Bunun püresini yaptık, burada yetişen yine tek diş 'mürdük' diye özel bir sarımsak var. Onu siyahlaştırdık, onun siyah mürdüğünü üretmeyi başardık. Siyah sarımsaktan sirke gibi çok farklı ürünler yaptık. Ondan fazla değişik siyah sarımsak ürünümüz var. Bu ürünleri tesisimizde fermente ettikten sonra ambalajlıyoruz ve zincir marketlere veriyoruz, restoranlara veriyoruz" diye konuştu.
İLAÇ HAM MADDESİ ÜRETME PROJESİ VAR!

Siyah sarımsağın farklı sektörlerde kullanıldığını anlatan Cebeci, şöyle devam etti:

"Siyah sarımsak yeme içme sektörü dışında başka sektörlerde de kullanılıyor. İlaç, sanayi, kozmetik sektörü gibi. Bugünlerde daha da farklı ürünler üzerinde çalışıyoruz. Sarımsaktan, Taşköprü sarımsağından bir ilaç ham maddesi üretme projemiz var. Bunun bir ekstresini yaptık, birkaç ilaç firması ile bunu tablet ve kapsül formlarına, şurup formlarına getirilmesiyle ilgili çalışıyoruz."
Siyah sarımsağın çok güçlü bir aroması olduğunu vurgulayan Cebeci, "Bu sarımsağı alıp bundan katma değeri daha yüksek ürünler elde etme, bayrağı daha ileriye taşıma hevesindeyiz. Bunu kısmen de başardık. İlk başta çok küçük bir işletmedeyken, bugün Taşköprü'deki bu tesisimiz yaklaşık 750 metrekare. Burada oldukça büyük kapasitelerde üretim yapıyoruz. Sadece yurt içi değil, yurt dışına da satıyoruz. Almanya, Polonya, İngiltere, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya gibi ülkelere de siyah sarımsak ürünü gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.
Siyah sarımsağın besin içeriğinin daha zengin olduğunu ifade eden Cebeci, şunları söyledi:

"Fermantasyon sonrasında sarımsağın besin içeriği, normal beyaz sarımsağa göre daha zenginleşiyor, daha stabil hale geliyor. Vücut siyah sarımsaktan daha fazla faydalanabiliyor. Kokusuz, yani bunu yediğimiz zaman vücudumuzda koku yapmıyor. Biliyorsunuz, Taşköprü sarımsağı aroması çok güçlü, yediğimiz zaman vücutta terle beraber oldukça ağır bir kokusu olabiliyor. Siyah sarımsakta böyle bir problem yok. Dolayısıyla modern hayatta, ofis ortamında çalışan insanlar için siyah sarımsak bir alternatif olabiliyor. Tadı farklı, daha az agresif. Normalde sarımsak oldukça agresif, yani yediğimizde midemizde sıkıntı yaratabiliyor. Oysa siyah sarımsak daha yumuşak, kuru erik tadında. Tadı da farklı, gurme bir lezzet, farklı bir lezzet, daha kolay tüketilen, günün her saati tüketilebilen bir ürün."Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

