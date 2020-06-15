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Koronavirüs Diyarbakır’da meyan kökü satışını da vurdu

KOBİ HABERLERİ  | 15.06.2020 15:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da havaların ısınmasıyla birlikte korona virüs öncesi her gün 5 bin litre meyan kökü şerbeti tüketilirken, bu oran korona virüsten dolayı yarı yarıya düştü.Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki nehir kenarında yetişen meyan bitkisinden yoğun emekle hazırlanan meyan kökü şerbeti, havaların ısınması ile birlikte tezgahtaki yerini aldı.

Diyarbakır’da havaların ısınmasıyla birlikte koronavirüs öncesi her gün 5 bin litre meyan kökü şerbeti tüketilirken, bu oran korona virüsten dolayı yarı yarıya düştü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki nehir kenarında yetişen meyan bitkisinden yoğun emekle hazırlanan meyan kökü şerbeti, havaların ısınması ile birlikte tezgahtaki yerini aldı. Diyarbakır’daki meyan kökü şerbeti satıcıları, yüz yılı aşkındır Sur ilçesindeki tarihi Gazi Caddesinde satışlarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda günde 5 bin litrelik meyan kökü satılırken bu oran koronavirüs nedeni ile yarı yarıya düştü.

'SATIŞLARIMIZ YARI YARIYA DÜŞTÜ'

Koronavirüs ile birlikte tedbir aldıklarını belirten meyan kökü şerbeti satıcısı Yılmaz Pala (44), kentte geçen yıla oranla bu yıl satışlarının korona virüs nedeni ile yarı yarıya düştüğünü söyledi. Pala, "Meyan kökünü genelde ilkbaharda topluyoruz. Bunları evde kurutup, çekiçle eziyoruz. Yaz boyunca da satışa çıkartıyoruz. Sabah 05.00’da kalkıyoruz, demliyoruz. Sağlığa faydası çoktur. Mide, böbrek ve bağırsak için çok faydalıdır. Burada insanların çoğu havaların ısınmasıyla birlikte büyük rağbet gösteriyor. Korona virüsten dolayı da biz burada satışlarımızı plastik bardaklarla yapıyoruz. İşlerimiz eskisi gibi olmasa da yine şükür ediyoruz" dedi.
Meyan kökü şerbetinin diğer içeceklerden çok iyi olduğunu belirten Mehmet Çelik ise Diyarbakır’da havalar ısınınca meyan kökü şerbetinden başka meşrubat içmediklerini söyledi.

KAYNAK:İHA

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