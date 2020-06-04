FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Koronavirüs sonrası 'mavi yumurta' talebine yetişilemiyor

Koronavirüs sonrası 'mavi yumurta' talebine yetişilemiyor

KOBİ HABERLERİ  | 04.06.2020 14:19 | Son Güncelleme

Mavi renginin yanı sıra yüksek protein değeri ve besleyici özelliğiyle ilgi gören mavi yumurtaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde talep arttı.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'ndeki çiftliğinde mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk besleyen Nebi Eyikeyf, salgın döneminde mavi yumurtaya olan ilginin artmasından dolayı talebe cevap vermekte zorlandığını söyledi. Edirne Ziraat Odası'ndan emekli olduktan sonra hobisi olan tavuk yetiştiriciliğini küçük ölçekli bir işletmeye çeviren 62 yaşındaki Eyikeyf, kökeni Şili olan ve mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk besliyor.

Eyikeyf, gazetecilere yaptığı açıklamada, mavi yumurtlayan araucana cinsi tavuk sayısını gelen talep doğrultusunda yıllar içinde artırdığını ifade etti. Mavi yumurtayı yaygınlaşması ve herkese ulaşması için 1 liradan satışa sunduğunu belirten Eyikeyf, "Mavi yumurtanın kalitesi ve protein değerleri diğer yumurtalardan farklı. Bu yumurtayı tadanlar zaten aradaki farkı hemen anlıyor." dedi.

Salgın döneminde vatandaşların daha sağlıklı ve besleyici ürünlere yöneldiğini dile getiren Eyikeyf, şunları kaydetti:

"Mavi yumurtaya ilgi aşırı derecede arttı. Mavi yumurtanın kalitesinin bilincinden olanlar koronavirüsün etkisiyle daha çok tüketmeye başladı. Şu anda gelen talebe cevap vermekte çok zorlanıyorum. Gönlüm herkese ulaştırmayı istiyor ancak çok zorlanıyorum. Türkiye'nin birçok iline kargoyla hem damızlık hem de mavi yumurta yolluyorum.Edirne içinden olan müşterilerimize de mavi yumurtayı ulaştırıyoruz. İsteyenler çiftliğimize gelip folluklardan kendileri yumurta topluyor."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatırım fonu alacaklar dikkat!Yatırım fonu alacaklar dikkat!
Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...Yüzlerce yeni iş ilanı yayınlandı! İŞKUR'daki ilanlara başvurmak için...
Kilosu bin 400 TL! Üreteni zengin ediyorKilosu bin 400 TL! Üreteni zengin ediyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Yeni kabus! Öldürücülük özelliği koronavirüsten daha fazla

Bakan açıkladı: Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek

Bakan açıkladı: Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek

Bakan tarih verdi! Yurt dışı uçuşları başlıyor

Bakan tarih verdi! Yurt dışı uçuşları başlıyor

Orta gelirliler ev sahibi olmak isterken fırsatçılar ev fiyatlarını artırdı

Orta gelirliler ev sahibi olmak isterken fırsatçılar ev fiyatlarını artırdı

Kasko ve trafik sigortası uyarısı

Kasko ve trafik sigortası uyarısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yetiştireni zengin ediyor

Yetiştireni zengin ediyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor!

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mavi yumurtayı mavi yağ ile mi pişirmek gerekli.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Giresun’da ilk defa üretimi yapıldı, kilosu bin 400 TL’den satılıyor

Kilosu bin 400 TL! Üreteni zengin ediyor

Sezonunda avlanan torikler lakerdaya dönüştü! Kavanozu 200 liradan satılıyor

Kavanozu 200 liradan satılıyor!

Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabilen dağ çileği, 150-200 TL’den satılıyor

Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabiliyor

İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salebin yaş hali 60 liradan satılıyor

Kilosu bin liradan satılıyor!

Zwartbles koyununu Türkiye’ye getirdi! Bu koyunu almak isteyenler 5 ay sıra bekliyor

Yetiştireni zengin ediyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.