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Köylerden toplayıp satıyor: Fiyatı 20 bin TL 'Bu işi bilen pek yok'

Gaziantep'te 15 yıldır baba mesleğini sürdüren Harun Kızılaslan, Anadolu'nun köylerinden topladığı halı ve kilimlerle kültürel mirası yaşatıyor.

Köylerden toplayıp satıyor: Fiyatı 20 bin TL 'Bu işi bilen pek yok'

Gaziantep'te 15 yıldır baba mesleğini sürdüren Harun Kızılaslan, unutulmaya yüz tutan el dokumacılığını yaşatmak için Anadolu'nun farklı bölgelerindeki köyleri dolaşarak halı ve kilimleri topluyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki dağ ve Yörük köylerinden alınan el emeği göz nuru dokumalar, Gaziantep'te yeniden alıcılarla buluşuyor.

Köylerden toplayıp satıyor: Fiyatı 20 bin TL Bu işi bilen pek yok 1

Kültürel miras niteliği taşıyan el dokuması halı ve kilimlerin özelliklerine göre 10 bin ila 20 bin TL arasında alıcı bulduğunu belirten Kızılaslan, ürünlere özellikle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Gaziantep'te bu mesleği sürdüren yalnızca birkaç kişinin kaldığını söyleyen Kızılaslan, işin ciddi bilgi ve tecrübe gerektirdiğini vurguladı.

ARAŞTIRARAK TOPLADIĞI ESERLERİ SATIŞA SUNUYOR

Türkiye'nin dört bir yanındaki köylerden topladığı kilimleri satarak baba mesleğini devam ettirdiğini belirten Kızılaslan, yaklaşık 60 ila 80 yıl önce üretilen el dokuması halı ve kilimleri köylerden temin ettiklerini söyledi.

Köylerden toplayıp satıyor: Fiyatı 20 bin TL Bu işi bilen pek yok 2

Kızılaslan, "Ben de burada satarak 15 yıldır baba mesleğini devam ettiriyorum. Satışa sunduğumuz halı ve kilimler, eski olmaları, koyun yününden üretilmeleri, kök boya kullanılarak dokunmaları, uzun süreli geçmişe sahip olmaları ve sağlıklı yapılarıyla biliniyor" dedi.

Köylerden toplayıp satıyor: Fiyatı 20 bin TL Bu işi bilen pek yok 3

TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

El dokuması kilim ve halıların hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen turistlerin büyük ilgisini çektiğini ifade eden Kızılaslan, ürünlerin ziyaretçilere adeta geçmişe yolculuk hissi yaşattığını söyledi.

Köylerden toplayıp satıyor: Fiyatı 20 bin TL Bu işi bilen pek yok 4

Kilim ve halıların fiyatlarının 10 bin ila 20 bin TL arasında değiştiğini belirten Kızılaslan, ürünlere yönelik talebin her geçen gün arttığını dile getirdi.

GEÇMİŞİN İZLERİNİ GELECEĞE AKTARIYOR

Mesleğin günümüzde giderek az sayıda kişi tarafından sürdürüldüğünü belirten Kızılaslan, geçmişten izler taşıyan ve hikâyesi olan halı ile kilimleri gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Köylerden toplayıp satıyor: Fiyatı 20 bin TL Bu işi bilen pek yok 5

Bu mesleğin daha çok Antalya, Kapadokya, İzmir, İstanbul Kapalıçarşı ve Sultanahmet gibi turistik bölgelerde yapıldığını söyleyen Kızılaslan, Gaziantep'te ise bu işi sürdüren yalnızca 2-3 kişi kaldığını belirtti. Mesleğin ustadan çırağa aktarılarak öğrenilebildiğini vurgulayan Kızılaslan, çırak yetişmediğini ve işi ancak mesleğin içinde yetişen kişilerin sürdürebildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Gaziantep halı dokuma antika kilim
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