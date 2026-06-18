FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Kozalar ekonomiye kazandırılıyor: Muğla’da yaş koza hasadı başladı

Muğla’da ipek böcekçiliğini canlandırmak için yürütülen proje kapsamında yaş koza hasadı başladı, üreticilere çeşitli destekler sağlandı.

Kozalar ekonomiye kazandırılıyor: Muğla’da yaş koza hasadı başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İpek Böcekçiliğini İyileştirme ve Geliştirme Projesi kapsamında yaş koza hasatları başladı. Kent genelinde yeniden yaygınlaştırılması hedeflenen ipek böcekçiliğinde ilk hasat, Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde gerçekleştirildi.

Kozalar ekonomiye kazandırılıyor: Muğla’da yaş koza hasadı başladı 1

ÜRETİCİLERE KAPSAMLI DESTEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen proje, kentte ipek böcekçiliğinin yeniden canlanmasına katkı sağlıyor. Proje çerçevesinde üreticilere daha verimli ve sağlıklı üretim yapabilmeleri için çeşitli destekler sunuluyor.

Bu kapsamda üreticilere ücretsiz olarak ipek böceği besleme çadırları, dut bahçesi kurulumu, kerevet temini ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ekipmanlar sağlanıyor. Desteklerin ardından il genelinde yaş koza hasat süreci başlarken, Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ndeki hasat tamamlandı.

Kozalar ekonomiye kazandırılıyor: Muğla’da yaş koza hasadı başladı 2

“BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Avcı, proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin şu açıklamada bulundu:

"İpek böceği yetiştirme ve iyileştirme projesi kapsamında bir çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeler kapsamında mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazlarda ipek böceğinin tek besin kaynağı olan dutun üretimini yapıyoruz. Bunun haricinde besleme çadırları, kelebek gibi desteklemelerde bulunuyoruz. Ayrıca eğitimler ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ürettikleri ipek böceğinin kozaları yapılmaktadır"

Kozalar ekonomiye kazandırılıyor: Muğla’da yaş koza hasadı başladı 3

KOOPERATİFTEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Ören ise projeye Büyükşehir Belediyesi’nin teklifiyle dahil olduklarını belirterek üretim sürecini başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Ören, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığının bir teklifi üzerine ipek böceği yetiştiriciliği yapar mısınız dediler. Sevinerek başladık. Yaklaşık yüz metrekarelik bir çadır montajı yapıldı. İçinde havalandırmasıyla birlikte bu konuda Ahmet Başkanım'a ve Tarımsal Daire Başkanlığına çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kozalar ekonomiye kazandırılıyor: Muğla’da yaş koza hasadı başladı 4

KIRSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLIYOR

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ipek böcekçiliğinin Muğla’nın kültürel mirasının önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Aras, kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi ve kırsalda yaşayan vatandaşlar için yeni gelir kaynakları oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da yeni metro hattı yarın hizmete giriyorİstanbul'da yeni metro hattı yarın hizmete giriyor
Motorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için kararMotorin yerine benzin: 'Yanlış doldurulan akaryakıt' için karar

Anahtar Kelimeler:
Muğla Büyükşehir Belediyesi koza üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti! Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi

6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti! Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.