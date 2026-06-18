Kozalar ekonomiye kazandırılıyor: Muğla’da yaş koza hasadı başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen İpek Böcekçiliğini İyileştirme ve Geliştirme Projesi kapsamında yaş koza hasatları başladı. Kent genelinde yeniden yaygınlaştırılması hedeflenen ipek böcekçiliğinde ilk hasat, Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde gerçekleştirildi.

ÜRETİCİLERE KAPSAMLI DESTEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen proje, kentte ipek böcekçiliğinin yeniden canlanmasına katkı sağlıyor. Proje çerçevesinde üreticilere daha verimli ve sağlıklı üretim yapabilmeleri için çeşitli destekler sunuluyor.

Bu kapsamda üreticilere ücretsiz olarak ipek böceği besleme çadırları, dut bahçesi kurulumu, kerevet temini ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ekipmanlar sağlanıyor. Desteklerin ardından il genelinde yaş koza hasat süreci başlarken, Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ndeki hasat tamamlandı.

“BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Avcı, proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin şu açıklamada bulundu:

"İpek böceği yetiştirme ve iyileştirme projesi kapsamında bir çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeler kapsamında mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazlarda ipek böceğinin tek besin kaynağı olan dutun üretimini yapıyoruz. Bunun haricinde besleme çadırları, kelebek gibi desteklemelerde bulunuyoruz. Ayrıca eğitimler ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ürettikleri ipek böceğinin kozaları yapılmaktadır"

KOOPERATİFTEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Ören ise projeye Büyükşehir Belediyesi’nin teklifiyle dahil olduklarını belirterek üretim sürecini başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Ören, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığının bir teklifi üzerine ipek böceği yetiştiriciliği yapar mısınız dediler. Sevinerek başladık. Yaklaşık yüz metrekarelik bir çadır montajı yapıldı. İçinde havalandırmasıyla birlikte bu konuda Ahmet Başkanım'a ve Tarımsal Daire Başkanlığına çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

KIRSAL KALKINMAYA KATKI SAĞLIYOR

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ipek böcekçiliğinin Muğla’nın kültürel mirasının önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Aras, kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi ve kırsalda yaşayan vatandaşlar için yeni gelir kaynakları oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır