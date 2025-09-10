FİNANS

'Küçücük dükkandan 4-5 aile geçiniyor' Eşi çok engel oldu ama yine de açtı

Tunceli'de 40 metrekarelik yufkacı dükkanı işleten kadın, hem ailesinin geçimini sağlıyor hem de çevresindeki kadınlara ilham veriyor. 6 yıldır küçük bir yufkacı dükkanı işleten Medine Akbayır, "Bu işi yapmak hep aklımdaydı. İş yeri açmaya çalışıyordum. Eşim çok engel oldu ama ben yine de burayı açtım. Bu küçücük dükkandan 4-5 aile geçiniyor" dedi.

Tunceli'de 6 yıldır küçük bir yufkacı dükkanı işleten Medine Akbayır, tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başarıyor. Eşi kronik obstrüktif akciğer (KOAH) hastası olduğu için tek başına hem ailesine hem de torunlarına destek olduğunu belirten Akbayır, kadınlara da "Pes etmeyin, erkeklerin eline bakmayın, kendi emeğinizle ayakta durun" mesajı verdi. Küçük dükkanında hem ailesinin geçimini sağlayan hem de çevresindeki kadınlara örnek olan Akbayır, çalışmaktan ve mücadele etmekten hiç vazgeçmediğini söyledi.

"TEK BAŞIMA SAVAŞIYORUM"

Tunceli Moğultay Mahallesi'nde yıllardır ekmek mücadelesi veren Medine Akbayır, hem ailesine hem de çevresine örnek oluyor. 6 yıldır işini sürdüren Akbayır, eşinin engel olmaya çalışmasına rağmen iş yeri açtığını ve tüm zorluklarla tek başına mücadele ettiğini söyledi. Akbayır, "Bu işi yapmak hep aklımdaydı. İş yeri açmaya çalışıyordum. Eşim çok engel oldu ama ben yine de burayı açtım. Bu küçücük dükkandan 4-5 aile geçiniyor. Çok fazla borcum vardı, onu yarıya kadar getirdim. Bu işler çok zor, hayat çok pahalı. Tek başına savaşıyorum. Eşim KOAH hastası olduğu için çalışamıyor. Ben de torunlarıma, eşime, öğretmen olan kızıma destek oluyorum. Üstesinden geliyorum. Allah güç kuvvet verdikçe çalışırım" dedi.

"ASLA PES ETMESİNLER, ERKEKLERİN ELİNE BAKMASINLAR"

Azmiyle çevresindeki kadınlara da yol gösteren Akbayır, "Korkmasınlar, pes etmesinler. Mesela bir işle karşılaştıkları zaman 'acaba bunu başarır mıyım' demesinler, başarırlar. Hiç pes etmesinler. Aşağıda bir yufkacı var, Pervin. Buraya geldi 'abla ben bir yer açsam yapabilir miyim' dedi, 'yaparsın kızım' dedim. Birkaç ay kendi yanımda çalıştırdım. Yağlı ekmeklerin yapılışını kameraya aldı. Şimdi de iş yeri açmış Allah'a şükür çok iyi de gidiyor. Asla pes etmesinler, erkeklerin eline bakmasınlar. Kendi gücüyle çabalasınlar" şeklinde konuştu.

"KADINLARIMIZ ÇALIŞSIN, ELLERİNDEN GELEN EMEKLERİ BOŞA ÇIKARMASINLAR"

Zorlu hayat şartlarına rağmen mücadele etmeyi sürdüren Akbayır, kadınların asla geride kalmaması gerektiğini vurguladı. Akbayır, "Ben burada bir kadın olarak çalışıyorum ve bütün yük benim sırtımda. Ben tek başına savaşıyorum, bunu herkes biliyor. Ama Allah'a şükür yine her şeyin üstesinden geliyorum. Zor bir iş, hijyen istiyor, temizlik istiyor. Bu iş çok zor bir iştir. Ama korkmasınlar. Hiç geride kalmasınlar. Kadınlarımız çalışsın, ellerinden gelen emekleri boşa çıkarmasınlar. Ben buraya geliyorum, buradan eve gidiyorum, evden köye gidiyorum, eşimle oduna gidiyorum. Eşim odun taşıyamıyor, yine ben taşıyıp arabaya yüklüyorum. Oradan getirip buraya boşaltıyorum. Çünkü başka türlü olmuyor. Ben hiçbir şeyden korkmadım. Her zaman 'Allah'ım sen bana güç kuvvet ver' diye dua ettim. Ben her şeyin üstesinden gelirim Allah'a şükür" dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

