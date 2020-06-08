Kumi mantarıyla geçimlerini sağlıyorlar

Fırat Toksun ise kumi mantarını bulmasının zor olduğunu ancak lezzetinden dolayı insanların dağ bayır gezerek mantar aradığını kaydetti.

Her yıl mayıs ayından başlayarak gruplar halinde, dağlık arazide ellerinde sopalarla mantar bulmaya çıkan köylüler, topladıkları mantarları hem evde tüketiyor hem de semt pazarlarında satıyor.

Nadir bulunan, yağışın bol olduğu yıllarda mayıs ve haziran aylarında daha çok görülen ve kumi otu verilen bitkinin bulunduğu kırsal alanlarda, toprak altında yumru şeklinde yetişen kumi mantarı, tüketicilerden talep görüyor.

Kumi mantarını bulmanın büyük dikkat istediğini aktaran Toksun, şöyle devam etti:

"Bu mantar, bazı yerlerde toprağı kabartarak yerini belli ediyor. Ancak otun bol olduğu yerlerde toprağı kabartamadığı için, yere sopalarla vurmak suretiyle mantarın yerini bulmaya çalışıyoruz. Mantarın bulunduğu yere sopa denk geldiğinde daha tok bir ses çıkarıyor. Bu sesten orada mantar olduğunu anlayıp, toprağı çubukla kazmak suretiyle mantarı çıkarıyoruz."

Harabakayış köyü sakinlerinden Zihni Şen de lezzetiyle öne çıkan bu mantarı herkese tavsiye ettiklerini dile getirerek, "Bazı yıllar bol bazı yıllar da pek nadir bulunuyor. Yağışın bol olduğu yıllarda bol bol topluyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

