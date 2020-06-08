FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Kumi mantarıyla geçimlerini sağlıyorlar

Kumi mantarıyla geçimlerini sağlıyorlar

KOBİ HABERLERİ  | 08.06.2020 12:07 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, her yıl mayıs ayında, dağlık arazide ellerinde sopalarla mantar bulmaya çıkan köylüler, topladıkları kumi mantarlarını hem evde tüketiyor hem de semt pazarlarında satıyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, baharda dağlık alanlarda doğal olarak yetişen kumi mantarı, yöre halkının geçim kaynağı oldu.

Nadir bulunan, yağışın bol olduğu yıllarda mayıs ve haziran aylarında daha çok görülen ve kumi otu verilen bitkinin bulunduğu kırsal alanlarda, toprak altında yumru şeklinde yetişen kumi mantarı, tüketicilerden talep görüyor.

Her yıl mayıs ayından başlayarak gruplar halinde, dağlık arazide ellerinde sopalarla mantar bulmaya çıkan köylüler, topladıkları mantarları hem evde tüketiyor hem de semt pazarlarında satıyor.

Yağışlara bağlı olarak yüksek kesimlerde haziran ortalarına kadar görülebilen kumi mantarı, ilgi görmesi nedeniyle yöre halkını sevindiriyor.

Baskil ilçesinde kumi mantarını ticari amaçlı toplayan Hüseyin Tilkat, yörede yağışlara bağlı olarak, mayıs ayı itibariyle dağlık alanlarda kumi mantarının görülmeye başlandığını belirtti.

Tilkat, yaklaşık bir aydır dağ bayır gezerek topladıkları mantarları, pazarlarda sattıklarını söyledi.

Fırat Toksun ise kumi mantarını bulmasının zor olduğunu ancak lezzetinden dolayı insanların dağ bayır gezerek mantar aradığını kaydetti.

Kumi mantarını bulmanın büyük dikkat istediğini aktaran Toksun, şöyle devam etti:

"Bu mantar, bazı yerlerde toprağı kabartarak yerini belli ediyor. Ancak otun bol olduğu yerlerde toprağı kabartamadığı için, yere sopalarla vurmak suretiyle mantarın yerini bulmaya çalışıyoruz. Mantarın bulunduğu yere sopa denk geldiğinde daha tok bir ses çıkarıyor. Bu sesten orada mantar olduğunu anlayıp, toprağı çubukla kazmak suretiyle mantarı çıkarıyoruz."

Harabakayış köyü sakinlerinden Zihni Şen de lezzetiyle öne çıkan bu mantarı herkese tavsiye ettiklerini dile getirerek, "Bazı yıllar bol bazı yıllar da pek nadir bulunuyor. Yağışın bol olduğu yıllarda bol bol topluyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
6 ay ödemesiz düşük faiz kredi müjdesi! İşte detaylar....6 ay ödemesiz düşük faiz kredi müjdesi! İşte detaylar....
Kilosu bin 400 TL! Üreteni zengin ediyorKilosu bin 400 TL! Üreteni zengin ediyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

29 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Akaryakıta büyük zam yolda

Akaryakıta büyük zam yolda

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor

Dolar, haftaya nasıl başladı?

Dolar, haftaya nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yetiştireni zengin ediyor

Yetiştireni zengin ediyor

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümden 15 bin lira kazandırıyor!

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs sonrası 'mavi yumurta' talebine yetişilemiyor

Koronavirüs sonrası taleplere yetişilemiyor

Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Giresun’da ilk defa üretimi yapıldı, kilosu bin 400 TL’den satılıyor

Kilosu bin 400 TL! Üreteni zengin ediyor

Sezonunda avlanan torikler lakerdaya dönüştü! Kavanozu 200 liradan satılıyor

Kavanozu 200 liradan satılıyor!

Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabilen dağ çileği, 150-200 TL’den satılıyor

Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabiliyor

İşlenmiş toz hali 1000 lira olan salebin yaş hali 60 liradan satılıyor

Kilosu bin liradan satılıyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.