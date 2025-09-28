FİNANS

Kurarken dalga geçtiler, görünce anladılar! Yurt dışına 10 ton satıyor 'Kıymeti bilinmiyor, maliyetsiz, emeksiz gelir'

Tarımda sürdürülebilirlik, iklim değişikliği üzerine çalışan Esra Hurmeydan kuraklığa dayanıklı ve bakım istemeyen dikenli incirle Türkiye'nin ilk tescilli dikenli incir bahçesini kurdu. Hurmeydan "Bahçeyi kurduğumuzda çevremizdekiler 'o kadar düz araziye neden bunu dikiyorsunuz' diye serzenişte bulundu. Hatta alay konusu olduk. Tatlı su kaynaklarımız tükeniyor ve böyle bir bitki yetiştirmenin kıymetini sonradan gördükçe anladılar. Bu yıl 10 tona yakın ürün alıp hepsini ihraç ettik" dedi.

Girişimci Esra Hurmeydan, uzun bir araştırma ve seleksiyon sürecinin ardından Türkiye'nin ilk düzenli dikenli incir bahçesini kurduklarını vurgulayarak, "3 yıl boyunca çeşitlerini inceledik, Doğu ve Batı Akdeniz'den örnekler topladık. Yaklaşık 6-7 yıl önce bahçeyi kurduk ve 28 Şubat'ta Türkiye'nin ilk tescilli dikenli incir ‘Alfa'sının tescilini aldık. Bu süreç 3 yıl sürdü. İlk bahçeyi kurduğumuz dönemlerde çevremizdeki insanlar, eşimiz dostumuz bu bölgedeki insanlar, o kadar düz araziye neden bunu dikiyorsunuz diye bize serzenişte bulundular. Hatta bazen de alay konusu olduk. Halbuki işin rengi öyle değil. Gerçekten tatlı su kaynaklarımız tükeniyor ve bitki beslemenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekten böyle bir bitki yetiştirmenin ne kadar faydalı ve kıymetli olduğunu sonradan gördükçe anladılar" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR BAHÇE YOK"

Hurmeydan "Benim bahçem şu anda bir bölümü 7 yaşında bir bölümü 6 yaşında diğerleri 4 yaşında. Şu anda biz bu sene 10 tona yakın ürün aldık. Hepsini ihraç ettik. Şimdi diyeceksiniz ki bu doğada da yetişiyor. Evet doğada da yetişiyor. Doğada yetiştiği için biz bunu aldık ve seleksiyon çalışması yaptık. Düzgün bahçe yapıldığında düzenli bahçe kurulduğunda ki bu Türkiye'nin ilk düzenli bahçesidir. Böyle bir bahçe yok zaten. Çünkü meyve kalitesi aynı olması gerekiyor, ihraç yaparken işlenirken devamlılığının ve sürekliliğinin olması gerekiyor. O yüzden toplama işlemenin kolay olması gerekiyor. Bakımı olurken daha kolay olması gerekiyor. İçeride hareket ederken meyve toplandığında petleri keserken hareket kabiliyetinin araçların daha olması gerektiği için düzenli bahçe olması gerekiyor" dedi.

"10 TONA YAKIN ÜRÜN ALDIK, HEPSİNİ İHRAÇ ETTİK"

Bahçenin bir bölümünün 7, bir bölümünün 6, diğerlerinin ise 4 yaşında olduğunu belirten Hurmeydan, bu yılki hasat hakkında, "Bu sene 10 tona yakın ürün aldık ve hepsini ihraç ettik. İhracata verdiğimiz firmalar meyvelerin biriks değerinin ve kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi. Hiçbir kimyasal ilaç kullanmaya gerek duymadık" şeklinde konuştu.

"DİKENLİ İNCİR YURT DIŞINDA ÇOK DEĞERLİ"

Dikenli incirin dünya genelinde farklı şekillerde değerlendirildiğine dikkat çeken Hurmeydan, "Yurt dışında sadece meyvesi değil, yaprakları da tüketiliyor. Marmelat, reçel yapılıyor; yaprakları kızartılıp et yemeklerinin yanında garnitür olarak sunuluyor. Jeli sağlık açısından kıymetli, çekirdekleri antioksidan. Meksika, yapraklarından organik deri üretiyor. Etna Yanardağı çevresinde lavları durdurmak için dikenli incir dikilmiş. Hayvan yemi olarak da dünya literatüründe yer alıyor. Kurak ülkeler yeşil ot bulamayınca yapraklarını doğrayarak hayvanlara veriyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞMALI"

Türkiye'de dikenli incirin yeterince tanınmadığını vurgulayan Hurmeydan, bu bitkinin önemine dikkat çekerek, "Kaynanadili, Hint inciri, Hint yemişi, Trenk yemişi olarak biliniyor ama kıymeti bilinmiyor. Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de tatlı su kaynakları çekiliyor, çöl sıcakları yaşanıyor. Biz su vermiyoruz, kendi öz suyuyla bu halde. Bu yüzden Türkiye genelinde yaygınlaşmasını istiyorum" dedi.

"DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORUZ"

Dikenli incirin hayvancılığa da büyük katkı sağlayacağını belirten Hurmeydan, "Ekilmeyen araziler için devletin kiralama politikası var. İnsanlar su kıtlığı ve maliyetler nedeniyle ekim yapamıyor. Bu bitkinin maliyeti yok. Düzenli bahçeler kurulursa insanlar emek harcamadan gelir elde edebilir. Geleceğin meyvesi ve bitkisi olduğuna inanıyorum. Devletten bu konuda destek bekliyoruz. Türkiye'nin ilk düzenli bahçesini kuran ve ilk tescilini alan kişi olarak herkesin gelip bahçemizi görmesini ve bilgi almasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

