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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sahte para uyarısı! 'Alıp verirken kontrol etmek lazım'

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. Kurban pazarlarında da hareketlilik yaşanırken ekipler pazar pazar gezip hem satıcıları hem de alıcıları sahte paraya karşı uyardı. Satıcılar bu uyarılardan memnun olduklarını dile getirirken satışların ise yüzlerini güldürmediğini vurguladı. Bir satıcı "Gelip soruyorlar, almıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sahte para uyarısı! 'Alıp verirken kontrol etmek lazım'
Hande Dağ

Kurban Bayramına günler kala pazarlarda hareketlilik iyice arttı. Diyarbakır'da ekipler sürekli pazarlarda denetim halinde. Nedeni ise besicileri dolandırıcılara karşı korumak. Ekipler besicilere uygulamalı olarak sahte para nasıl anlaşılır, dolandırıcılara karşı nasıl önlem alınır? Hepsini tek tek anlattı. İşte detaylar...

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PAZAR PAZAR GEZİLİP SATICI VE ALICILAR UYARILDI

Ekol TV'de yer alan habere göre; bayrama sayılı günler kalırken ekipler de denetimleri sıklaştırdı. Pazar pazar gezip sahte paraya karşı satıcıları ve alıcıları uyardı.

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Ekibin satıcılara uyarısında "İçerisinde küpür değeri ve TL yazısı vardır. Baktığınız zaman görebilirsiniz. Onun dışında belli başlı kabartmalar vardır. Dokunarak da anlayabilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sahaya indi. Sahte parayla dolandırıcılığın önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı. Belirlenen 5 satış noktasında uyarılar yaptı.

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"UYARILAR ÇOK İYİ"

Bir satıcı da "Uyarı çok iyi. Sahte paralar genelde bazen çıkıyor. Aslında milletin çok dikkat olması lazım.
Paraları alıp verirken kontrol etmemiz lazım" derken bir başka satıcı da "Para çok elimize geçmedi, hepsi hasaptan hesaba, nakit tercih etmiyoruz. Sahteden de dolayı olabilir" ifadelerini kullandı.

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KOM ekipleri beş farklı noktada beş sayfalık broşürle birlikte hem alıcılara hem de satıcılara uyarılar gerçekleştiriyor. Özellikle sıcak paranın dönmüş olduğu bu alanlarda verilecek olan sahte para ile ilgili uyarılarını hatırlatıyor.

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30 kişilik uzman ekip sahte para gerçeğinden nasıl ayırt edilir tek anlattı.

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"MALİYETİ YÜKSEK AMA SATIŞI YOK"

Satıcıların tek şikayetleri sahte para değildi. Satışlar da yüzleri güldürmedi. Bir satıcı "Hayvanın maliyeti yüksek ama satışı yok. Satışı masrafını çıkaramıyor. Çobanlığı mı çıkaracak? Arpasını mı çıkaracak? Samanı mı çıkaracak? Bir de gelip soruyor, almıyorlar" şeklinde konuştu.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Diyarbakır kurbanlık
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