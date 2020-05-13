FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Kurutulmuş kuzugöbeği mantarı, 800 liraya satılıyor

Kurutulmuş kuzugöbeği mantarı, 800 liraya satılıyor

KOBİ HABERLERİ  | 13.05.2020 09:32 | Son Güncelleme

Denizli'nin Çameli ilçesinde baharda yetişen kuzugöbeği mantarı, yurt dışına açıldı. Şifalı olarak bilinen mantarın kilosu 800 liradan alıcı buluyor.

Çameli ilçesinde girişimci İsmail Karaca, ilçede yetişen kuzugöbeği mantarını kurutup, ipe dizerek yurt dışına satmaya başladı. Yöre halkı tarafından ormanlık alanlardan toplanan kuzugöbeği mantarının kilosunu 80 ila 150 lira arasında satın aldığını belirten Karaca, güneşte kurutma işleminden sonra ipe dizilen mantarların satışa hazır hale geldiğini söyledi. Kurutulmuş kuzugöbeği mantarını 7 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Karaca, "Kuzugöbeği mantarı bahar mevsiminde ilçemiz için önemli bir gelir kaynağıdır. İlçede yaşayanlar, ormanlık alanlarda mantar toplar. Yaş halinin kilosu 80- 150 lira arasında değişiyor. Biz kurutup satışını yapıyoruz. Kurutulmuş olarak kilosunu 800 liraya satıyoruz. Ürünü Fransa, Belçika, Almanya İsviçre, Hollanda gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Özellikle mantar kültürünün yaygın olduğu Fransa'dan yoğun talep var" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında... FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında...
İŞKUR 9 ay boyunca 2324 TL verecek! İŞKUR 9 ay boyunca 2324 TL verecek!
Koronavirüs salgınından sonra kamp çadırlarına talep arttıKoronavirüs salgınından sonra kamp çadırlarına talep arttı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da gergin gece! Polis her yerde onları arıyor

Sakarya'da gergin gece! Polis her yerde onları arıyor

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

Kampanyaya yüzüğünü gönderen vatandaşa Erdoğan'dan sürpriz

İkinci el otoda Nisan'da en çok satılanlar belli oldu

İkinci el otoda Nisan'da en çok satılanlar belli oldu

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

Ev hanımları bu yöntemle emekli olabiliyor...

Ev hanımları bu yöntemle emekli olabiliyor...

O ödemeler başladı

O ödemeler başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Koronavirüs sonrası talep patladı

Koronavirüs sonrası talep patladı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Fransız sofralarını süslüyor! Kilosu 7 lira

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba mesleği başakçılıkla günlük 200 lira kazanıyor

Günlük 200 lira kazanıyorlar

Kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu! Tazesi 150 liradan , kurutulmuşu 1000 liradan satılıyor

Tazesi 150 lira , kurutulmuşu bin lira

Koronavirüs salgınından sonra kamp çadırlarına talep arttı

Koronavirüs salgınından sonra kamp çadırlarına talep arttı

Sipariş yağıyor! Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbası

Tokat'tan dünyaya ceset torbası! Sipariş yağıyor

Üretmeye başladığı dezenfeksiyon kabinini 20 ülkeye ihraç ediyor

Üretmeye başladığı dezenfeksiyon kabinini 20 ülkeye ihraç ediyor

Kilosu 16 bin TL olan arı sütüne koronavirüs ilgisi

Koronavirüs sonrası talep patladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.