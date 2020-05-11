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Kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu! Tazesi 150 liradan , kurutulmuşu 1000 liradan satılıyor

KOBİ HABERLERİ  | 11.05.2020 15:58 | Son Güncelleme

Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşlar, topladıkları kuzugöbeği mantarının tazesinin kilogramını 150, kurutulmuşunu ise 1000 liradan satıyor.

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ladin ve sedir ağaçlarının dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı, bazı ailelere geçim kapısı oldu. Nisan yağmurlarının ardından boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tuttu.

Mantar toplayanlardan Gülay Hatipoğlu, kuzugöbeğinin nadir görülen bir mantar türü olduğunu söyledi.

Bu bahar bol miktarda kuzugöbeği olduğunu anlatan Hatipoğlu, buna rağmen mantarı bulmak için epey aramak gerektiğini dile getirdi.

Kuzugöbeğini bulunca mutlu olduklarını ifade eden Hatipoğlu, topladıkları mantarın ihtiyaçları dışındaki kısmınını satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Bu mantar türünün lezzetli olduğu kadar sağlık açısından da faydalı olduğuna inandıklarını belirten Hatipoğlu, "Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen kuzuköbeğinin, bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi edici özelliği var. Bu nedenle talep görüyor. Kilosu 150 liradan alıcı buluyor. Kurutulmuşunun kilosunu ise 1000 liraya satıyoruz." dedi.

Hatipoğlu, yağışların devam etmesi durumunda mayısın sonuna kadar gelir kapıları olan kuzugöbeklerini toplayacaklarını ifade etti.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şu zıkkımınn zehirlisi zehirsizi ayırt edilmeden kesilmemesi toplanmaması yenmemesi lazım!!
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