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  4. Mandalina hasadı başladı... Yevmiyeler bin liradan başlamasına rağmen çiftçi işçi bulamıyor... 10 dönümlük bahçesini tek başına hasat ediyor!

Mandalina hasadı başladı... Yevmiyeler bin liradan başlamasına rağmen çiftçi işçi bulamıyor... 10 dönümlük bahçesini tek başına hasat ediyor!

03.09.2024 11:37
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Tarım şehirlerinden biri olan Hatay'da bahçelerde çalışacak işçi problemi devam ediyor. Sonbahar mevsimine girilince narenciye hasadı da başladı. Samandağ ilçesinde 10 dönümlük bahçeye sahip olan Gökmen Ekiz, işçi bulamadığı için bahçesini tek başına hasat etmeye çalışıyor.

Mandalina hasadı başladı... Yevmiyeler bin liradan başlamasına rağmen çiftçi işçi bulamıyor... 10 dönümlük bahçesini tek başına hasat ediyor!

Daha öncesinde de inşaat ustası ve çoban bulmakta yaşanan problemler gündeme gelmişti. Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 dönümlük bir bahçesi bulunan Gökmen Ekiz, sonbahar mevsiminin başlaması ile beraber narenciye hasadına başladı. Ekiz, hasat sürecinde bahçesinde çalışacak işçim bulamama problemi yaşadıklarını aktardı.

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"VERİM AZ OLDU"

Dolu yağışlarından kaynaklı olarak mandalinanın 20 liraya satıldığını ifade eden Ekiz, "Hasat çok zayıf gidiyor. Hasadın zayıf olmasında birinci etkeni dolu yağması oldu. Bir başka etkende işçinin olmamasından kaynaklanıyor. Geçen yıl verim olarak hava şartlarından dolayı ağaçlar daha yüklüydü. Geçen yıl ki ürünler 2 TL'den satılamadı. Bu yıl meyve az oldu. Mevsimsel olarak ağaçların çiçek açma dönemlerinde havalar çok sıcaktı ve çok etkin oldu. Verimi az oldu ama buna rağmen pazarlama sıkıntısı çekiyoruz” şeklinde konuştu.

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"İŞÇİ YEVMİYELERİ YÜKSEK"

İşçilerin günlük olarak 1000 TL istediğini aktaran Ekiz, işçilerin çok yüksek yevmiye istediklerini aktararak, "Bugün bin liradan aşağı çalışacak işçi bulamıyorsun. İşçilerin toplayacağı en fazla 300-400 kilo olacak. Pazarlamaya geldiğin zaman topladığı 500-600 kilo zaten onun yevmiyesine gidiyor ve geri kalanları tüccara kalıyor. Bize bir şey kalmıyor. Tarladan tüccara kalsa 5-6 TL'den alacak ama çiftçiyi kurtaracak para 20 TL'den aşağı değildir. Marketlerde tam olarak aldığımız tanıdıklarımızdan aldığımız bilgilere göre 35- 40 TL'den satılıyor” ifadelerini kullandı.

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Ekiz, çareyi hasadı tek başına yapmakta bulduğunu söyleyerek, “10 dönüm olan arkamızdaki bahçemizde erkenci mandalina da hasat başladı. İşçi kıtlığında amele bulamıyoruz. Mecburen kendi hasadımızı kendimiz yapıyoruz. Tek başına yapmak zor oluyor. Yetiştirmek ve pazarlamak zor oluyor“Bugün bin liradan aşağı çalışacak işçi bulamıyorsun” sözlerini kullandı.

(İHA)
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi İşçi Hatay
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