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  4. Memurdu, emekli olunca o işe başladı! '6 ay içinde kurdum' Yurt dışı siparişlerine yetişemiyor

Memurdu, emekli olunca o işe başladı! '6 ay içinde kurdum' Yurt dışı siparişlerine yetişemiyor

28.01.2025 15:05
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 40 yıl devlet memurluğu yapan Ali Haydar Ölmez emeklilikten sonra topraksız çilek yetiştirmeye başladı. Ölmez, 20 kadına da istihdam sağlarken, serasını 6 ay içerisinde kurduğunu ve aylık olarak 500 kilo ürettiğini ifade etti.

Memurdu, emekli olunca o işe başladı! '6 ay içinde kurdum' Yurt dışı siparişlerine yetişemiyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde İbrişim Mahallesi'nde çilek üretimi yapan Ali Haydar Ölmez, 40 yıl boyunca devlet memurluğu yaptıktan sonra bu mesleğe başladı. Belediye Başkan Yardımcılığı, Basın Müdürlüğü gibi bir çok alanda görev yapan Ölmez, oğlunun tavsiyesi ile sera kurdu.

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Özlem, altı ay önce 8 dönüm araziye serasını kurarak kırmızı elmas olarak nitelenen topraksız çilek yetiştirmeye başladı. Serada ilk mahsulünü alan Ölmez, yurt dışından aldığı siparişlere yetişmeye çalıştığını söyledi.

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YURT DIŞINA İHRAÇ EDİYOR

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Serasının bulunduğu kırsal İbrişim Mahallesi'nden 20 kadına da istihdam sağlayan Ölmez, 20 köylü kadın ile serada çalıştıklarını belirterek, "20 köylü kadınımıza da burada iş imkanı sunduk. Şu an hasat dönemindeyiz. Türk devletlerine, Balkan ülkelerine ihraç ediyoruz" sözlerini kullandı.

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Ayda 500 kilogram ürettiklerini belirten Ölmez, "Topraklı üretime oranla ilaç kullanımı daha az. Ayrıca topraklı üretim çileğin iki gün dayanamadığı bir yerde topraksız çileğin en az 10 ile 15 gün arasında dayandığı görülüyor. Topraksız seri üretimimizi arttırarak inşallah yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
çilek Çiftçi Memur Mersin emekli
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