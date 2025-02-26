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'Meraktan öldük, herkesin dikkatini çekmiş' Yöntemini gören şaştı kaldı! 'Bunu yapmasaydı kayıp yaşardı'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
26.02.2025 14:07
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Amasya’da bir çiftçi, Şubat ayında tomurcuk açmaya başlayan 400 meyve ağacını ’dondurarak dondan koruma sistemi’ uygulayarak korumaya aldı. Havadan kar tanesi gibi görünen buzla kaplı bahçe, uzaktan bakınca da çiçek açmış gibi duruyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin "Bu sistemi uygulamasaydı bahçenin tamamı kayıp haline gelecekken şu anda bahçenin yüzde 60’a yakını kurtulacak gibi görünüyor" dedi. Manzarayı gören bir vatandaş ise "Meraktan öldük. Herkesin dikkatini çekmiş" yorumunu yaptı.

'Meraktan öldük, herkesin dikkatini çekmiş' Yöntemini gören şaştı kaldı! 'Bunu yapmasaydı kayıp yaşardı'

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde 6,5 dekarlık bahçede nektarin ağaçları bulunan çiftçi Fatih Şahin, ağaçların üzerine su püskürterek yüzeylerinin donması sayesinde geçen yıl geceleri etkili olan ilkbahar donlarından meyvelerinin tamamını korumayı başardı. Bu Şubat’ta bölgede etkili olan kar yağışı sonrası oluşan aşırı soğuklara karşı da aynı yöntemi deneyen 45 yaşındaki Şahin’in ağaçlarının tamamında buz sarkıtları oluştu.

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"BUZUN İÇERİSİ SICAK OLUYOR"

Hava sıcaklığının -12 dereceyi bulması üzerine bu yöntemi uyguladığına işaret eden Şahin, "Nektarin ağacı çeşidi nedeniyle erken uyanıyor. Soğuklardan etkilenebiliyor. Buzun içerisi ise sıcak oluyor. Tomurcuğun dışarıdaki soğuğu hissetmesini engelliyor" dedi.

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"BU SİSTEMİ UYGULAMASAYDI BAHÇEDE KAYIP YAŞANIRDI"

Amasya genelinde bu bahçenin dışında meyvelerde uyanma, tomurcuklanma görülmediğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, "Çiftçimiz dondurarak dondan koruma sistemi uygulamış. Eğer bu sistemi uygulamasaydı bahçenin tamamı kayıp haline gelecekken şu anda bahçenin yüzde 60’a yakını kurtulacak gibi görünüyor" diye konuştu.

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"AĞAÇLARIN ÇİÇEK AÇTIĞINI SANDIM AMA BUZMUŞ"

Yolda karşılaştığı ağaçları görünce bahçeye girip eşiyle birlikte dolaşan Yukarı Baraklı köyünden Mustafa Gölbaşı ise, "Ağaçların çiçek açtığını sandım. Bembeyaz çiçek açmış gibiydi. Meğerse buzmuş. Yeni gördük böyle bir sistemi" şeklinde konuştu.

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Güllü Gölbaşı da, "Meraktan öldük. Herkesin dikkatini çekmiş. Köpük sıkıldığını sananlar da var. Oysaki buz kaplamış. Ağaçlar donmuş kalmış. Manzarası ise çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Amasya don
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