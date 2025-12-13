FİNANS

Mesleğinden vazgeçti, üretimine başladı! Gramı 700 liradan satılıyor: 'Çok faydası var'

Bolu'da mali müşavirlik mesleğini bırakıp, hayalini kurduğu çiftçiliğe yönelen 32 yaşındaki Şeyda Yoltaş, kapalı ortam tarımı modeli ile 50 metrekarelik alanda safran üretimi yapıyor. Gramı yaklaşık 700 TL olan safranın üretimine ilişkin Yoltaş, "Arılar gelmeden, erkek organ polenlerini dağıtmadan safranı toplamak ciddi bir emek maliyeti, işçi maliyeti. Burada biz bu süreci çok daha rahat atlattık. Yine çok çalıştık ama tarladakilere nispeten çok daha rahattık" dedi.

Çocukluk hayali olan üreticiliği gerçekleştirmek için 2012'den bu yana araştırma yapan Şeyda Yoltaş, iktisat lisansı, bankacılık-finans yüksek lisansı ve doktora eğitimi aldı. Mali müşavir olarak çalışan Yoltaş, yaptığı mesleğini bırakarak tarıma yöneldi. Yoldaş, kendi imkanlarıyla kapalı ortam tarımı modeli ile 50 metrekarelik alanda gramı yaklaşık 700 TL'ye satılan safran üretmeye başladı.

'SAFRANIN ÇOK FAZLA FAYDASI VAR'

Üretici olmak istediğini belirten Yoltaş, "Bir şey yaratmak, bir katma değer yaratmak istiyordum. Çiftçilik de çok kıymetli, insan sağlığı için çok kıymetli, sürdürülebilirlik için çok kıymetli. Bu yüzden tercih ettim. Safranın çok fazla faydası var. Göz sağlığına, cilt sağlığına, kanserli hücrelerle mücadele ettiğini biliyoruz, tansiyonu düzenlediğini biliyoruz. Tabii ki kronik rahatsızlıkları olanlar muhakkak doktorlarına danışmalı. Bu her ürün için böyle. Günde bir bardaktan fazla tüketilmemeli, onu da söylemeliyim. Çünkü içeriği çok güçlü safranın. Kapsül halinde takviyelerle de çok destekleniyor. Üretim aşaması topraktaki ile bizdeki çok farklı. Topraktaki çok işli, çok meziyetli. O yüzden de biraz pahalı bir bitki. Pahalı bir bitki diyoruz ama aslına bakarsanız 1 gram safran bir kişiye, bir ay yeterli oluyor. Böyle düşündüğünüzde aslında çok yüksek bir fiyat değil" dedi.

'TARLADA SOĞAN GELİŞİMİ BİRAZ YAVAŞ OLUYOR'

Şeyda Yoldaş, "1 Ekim gibi safranlarımızı odaya aldık, kasım ortası gibi hasat yapmaya başladık. Hasatta elle tek tek çiçekler koparılıyor. Yeşil yapraklar konusunda topraktakine nispeten çok avantajlıyız. Yeşil yapraklarımız çok önemli. Gelecek sene soğan alabilmek adına çok önemli. Onlara zarar vermeden biz burada daha kolay çalışabiliyoruz. Tarlada bu çok mümkün olmuyor. O yüzden tarlada soğan gelişimi biraz yavaş oluyor. Biz her sene burada soğan alıp, soğan satışından ek gelir elde edebiliyoruz. Safran çiçeği, bir gecede açıyor. Ve açtığında yapraklarını iyice açılmadan toplamak bitkinin içeriği açısından, safran stigmalarının içeriği açısından çok önemli. Tarlada, burada, bu noktada da ayrılıyoruz.

Burayı ben tarlaya ekseydim; 1,5 dönümden fazlaydı, gün ışımadan toplamak gerekiyordu. Arılar gelmeden, erkek organ polenlerini dağıtmadan safranı toplamak ciddi bir emek maliyeti, işçi maliyeti. Burada biz bu süreci çok daha rahat atlattık. Yine çok çalıştık ama tarladakilere nispeten çok daha rahattık. En azından içeriği kontrol edebiliyoruz, ışıklarımızı kapatabiliyoruz ya da çiçeklenme döneminde bitkinin istediği sıcaklığı, nemi, karbondioksiti ayarlayabiliyoruz. Doğada maalesef bunlar, çok mümkün olmuyor. Risklerle karşı karşıyasınız. Bu şekilde safran çiçeği tam açılmadan çıktığında kopartıp, el ile tek tek, burada 30 bin adet soğan var. Tek tek el ile kopartıp, tek tek el ile içindeki 3 stigmayı kopartıyoruz. Safranı kıymetli yapan aslında bu el işçiliği" diye konuştu.

Kaynak: İHA

