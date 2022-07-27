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  4. Milyonluk değerleri var! Avrupa kapış kapış alıyor! Hırsızlara karşı böyle korunuyor

Milyonluk değerleri var! Avrupa kapış kapış alıyor! Hırsızlara karşı böyle korunuyor

27.07.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da Anadolu’nun dört bir yanından toplanan 50 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırılmak üzere tarlalara seriliyor. Aralarında fiyatı 100 bin liranın üzerinde olanların da bulunduğu halılar, başta ABD ve Avrupa’daki dekorasyoncular tarafından kapış kapış satın alınıyor. Halıların bakım ve yenilemelerini yapan işçiler, milyonluk serveti nöbet tutarak hırsızlara karşı koruyor

Milyonluk değerleri var! Avrupa kapış kapış alıyor! Hırsızlara karşı böyle korunuyor

Türkiye’nin dört bir yanından toplanarak Antalya’nın Döşemealtı ilçesine getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim, yüzlerce dönümlük tarım ve boş arazilere seriliyor. Yaz aylarında hasadı biten tarım arazileri halı işletmelerine açılıyor.

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İşletmeler, aralarında yüz yıllık tarihi olanların da yer aldığı halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor. Daha sonra güneşe serilen halı ile kilimlerin renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor. Aynı zamanda sıcak havada kimyasaldan arındırılması ve yünlerinin beslenmesi sağlanan halılar, tüm işlemlerden geçtikten sonra toplanıp başta ABD ve Avrupa’daki dekorasyonculara satılıyor.

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Yüzlerce dönümlük araziye serilen halılar görsel bir şölen de oluşturuyor. Sıralı bir vaziyette aralarında belirli boşluklarla serilen halıların yağmurdan etkilenmemesi ve çalınmaması için de 24 saat nöbet tutuluyor. Tüm yaz boyunca tarlada tutulan halılar, işletmeye ait güvenlik kameralarınca izleniyor, arazideki çalışanlar tarafından da saat başı etrafı kolaçan ediliyor.

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“EN DEĞERLİSİ 6 BİN DOLAR”

50 yıldır halıcılık yapan Halil Börekçi, yeni dokunmuş halıdan 100 yıllık halıya kadar yaklaşık 50 bine yakın halıyı bu sezon işlemden geçirdiklerini belirtti. Halıların fiyatlarının kalitesi ve nadirliğine göre değiştiğini aktaran Börekçi, “En değerli halı 6 bin dolar. Bazı halılar güneşlenmede çöp oluyor, bazıları ise daha çok değer kazanıyor. Hepsi el dokuması halı ve kilimler. Yüzde yüz organik, kök boyasıyla boyanmış, içerisine kesinlikle sentetik madde katılmamış ipleri var. Steril havuza konulup 24 saat boyunca mikroplardan arındırılıyor, ardından 7-8 işlemden geçirilip güneşlenmeye konuluyor. Güneşte sabitleştiriciler ve endikatörler arınıyor” dedi.

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“ABD VE AVRUPA ORGANİK HALI TERCİH EDİYOR”

Halı ve kilimlerin işlemden geçtikten sonra ABD ve Avrupa ülkelerine satıldığını ifade eden Börekçi, “Bunlar bizim kültürümüz. Türkiye’de yüzde 3 ya da 5 arasında bir insan kullanıyor bu halıları. Fakat yurt dışındaki insanlar daha çok kullanmayı tercih ediyor. Çünkü organik olmayan halıları sağlıksız buluyorlar” diye konuştu.

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Börekçi, halıların güvenliğini sağlamak için ise nöbet tuttuklarını söyleyerek, “Akşamları burada bekliyoruz. Kameralarımız var. Saat başı ya da yarım saatte bir kolaçan ediyoruz. Şu an 3 bin halı seriyoruz, 2-3 kişi bekliyoruz başında. Şimdilik hırsızlık yok ama yine de tedbirimiz sağlam” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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