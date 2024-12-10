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Miras kalan dükkanda yapıyor! Türkiye'de 5 kişiden biri... Mesleğini duyan inanamıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.12.2024 15:39
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Babasının vefatıyla miras kalan dükkanında saat tamirciliğini devam ettiren Nilay Tüfekçi, Türkiye’de bu işi yapan 5 kadından birisi. Tüfekçi "Babamdan bana çok güzel bir miras olarak kaldı bu meslek. Ben de devam ediyorum. İnsanlar bir kadın saat tamircisine alışkın değil, çok şaşırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Miras kalan dükkanda yapıyor! Türkiye'de 5 kişiden biri... Mesleğini duyan inanamıyor

Düzce’nin en eski saat tamircilerinden olan Murat Tüfekçi geçen yıl vefat etti. Küçüklüğünden beri babasının yanında saat tamirini öğrenen, ancak babası olduğu için mesleği yapmayan Nilay Tüfekçi, babasının vefatının ardından dükkanı devraldı. Saati bozulanlar soluğu Türkiye’nin 5 kadın saat tamircisinden birisi olan Nilay Tüfekçi’nin yanında alıyor. Kadın hassasiyeti ile saatlerin mekanizmalarını açan, bozuk saatleri tamir eden Nilay Tüfekçi, hem tek teknolojiye meydan okuyarak saat kullanmaya devam edenlerin en yakın çalışma arkadaşı oluyor, hem de erkek işi gibi görülen saat tamirciliğini kadınların da yapabileceğini gösteriyor.

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“İNSANLAR KADIN SAAT TAMİRCİSİNE ALIŞKIN DEĞİLLER”

Mesleğe başlama hikayesini anlatan Nilay Tüfekçi, “Ben babamdan saatçiliği devraldım. Yaklaşık 1 sene oldu ama küçüklüğümden beri ilkokul ve üniversite de dahil hep babamın yanına geldim gittim, küçüklüğümden beri mesleğe dahilim. Babamdan bana çok güzel bir miras olarak kaldı bu meslek. Ben de devam ediyorum. İnşallah da ömrüm boyunca devam ederim. Mesleğin çok zor kısımları var. İnsanlar bir kadın saat tamircisine alışkın değil, çok şaşırıyorlar, “yanında bir erkek yok mu? Babam yok mu? Abin yok mu? Gibi sorular da geliyor. Bazı bilinçli insanlarımız da ‘çok güzel ilk defa bir kadın saatçi görüyorum’ dediklerinde evet Düzce’de ilkim. Türkiye’de ise yaptığım araştırmalarda 5 kadınız. Zorlukları tabii ki de var ama sabırlı olduktan sonra mesleğin kolaylıkla devam edebileceğini düşünüyorum” dedi.

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“TEKNOLOJİYE RAĞMEN SAAT MERAKLILARI DA FAZLA”

Gelişen teknolojiye rağmen saat kullananların ve meraklılarının olduğunu ifade eden Nilay Tüfekçi, “Hastalık derecesinde hala saat tutkunları var. Telefona bağımlısı olanlar, telefonlarda saat kullanıyor. Telefoncularımız sağ olsunlar bizim mesleğimizi bir tık elimizden alsalar da, akıllı saatleri bizden daha fazla satsalar da yine de saat kullanımı devam ediyor” diye konuştu.

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Saat tamir etmenin kendisine hobi gibi geldiğini belirten Nilay Tüfekçi, saatlerle uğraşırken dinlendiğini de ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Saat tamircisi Düzce
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