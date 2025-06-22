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Mühendisliği bırakıp babaannesinden kalan tarlada kurdu! İlgi büyük 'Japonya'dan bile gelenler oldu'

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Bursa'nın Keles ilçesinde 35 yıl önce sulama amaçlı kurulan göletin kıyısındaki babaannesine ait tarla üzerine tesis kuran girişimci Arif Doğan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Küba ve Japonya gibi çok sayıda ülkeden turisti Uludağ'ın eşsiz manzarasında konuk ediyor. 20 yıldır devam ettirdiği bilgisayar mühendisliği mesleğini bırakıp bu işe başlayan Doğan, yurt içinden ve yurt dışından misafirlerinin olduğunu belirtip "Bugüne kadar 69 ülkeden misafir ağırladık" dedi.

20 yıl sürdürdüğü bilgisayar mühendisliği mesleğini bırakan Arif Doğru, doğup büyüdüğü yer olan Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesi'ne yatırım yapma kararı verdi. Yıllar önce hayvancılık için sulama amaçlı önüne set yapılarak oluşturulan ve bugün bir doğa harikasına dönüşen Gököz Göleti'nin kıyısında üniversite hayali olan projeyi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle hayata geçiren Doğru, turistlerin bungalov tipi evlerde konaklayabileceği ve alakart restoran-kafeteryalarda yemek yiyebileceği, gölette balık tutma, kano, deniz bisikletiyle gezinti, ağaçların arasında at binme, ATV safari, okçuluk, hobi bahçelerinde toprakla uğraşma ve benzeri birçok aktivitenin yapılabileceği bir yaşam alanı oluşturdu.

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Uludağ'ın eteklerinde 2016'nın ocak ayında kurduğu tesis, birçok yerli ve yabancı turistin adeta gözdesi oldu.

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Doğru, üniversite yıllarındaki hayalini ve hazırladığı projeye hayata geçirdiğini belirterek, memleketine, ata topraklarına yatırım yaptığı için mutlu olduğunu söyledi. Gököz'ün 1530 Osmanlı salnamesinde bile adı geçen tarihi bir köy olduğuna dikkati çeken Doğru, tesisin ise Maremşah Yaylası'nda bulunduğunu aktardı.

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"ZAMANIN MUHTARINA MİNNETTARIZ"

Yaklaşık 35 yıl önce dönemin Gököz muhtarının girişimleriyle hayvancılık için sulama amaçlı bir gölet yapıldığını anlatan Doğru, şöyle konuştu:

"O dönemlerde hayvancılık ve yem bitkileri üretimi bölgede yoğun yapılıyor. Zamanla genç nüfus göç ediyor. Şimdilerde ise bölgede tarım ve hayvancılık neredeyse bitti. Seralarda yapanlar var sayılı. Zamanın muhtarına minnettarız bu göleti o dönemde yaptırmış. Gölet yapılmadan önce buralar Maremşah Yaylası ve bölgede hiç durmadan akan sular var. Çeşmeler yapılmış ve 4 ayrı noktadan kaynak suyla beslenen çeşmelerde su akıyor. Aşağıya set yapılıyor ve akan bu sular toplanıyor burada. Zamanla kaynak suları ve eriyen kar sularıyla bir doğa harikası dönüşüyor."

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Yaz kış formunu bozmayan, 4 mevsim misafirlere görsel manzarayı, etkileyici görsel şöleni sunan gölet kıyısına TKDK'den aldıkları destekle turizm tesisi kurduğunu dile getiren Doğru, bu konuda ekipleriyle kendisinin yanında olan TKDK Bursa İl Koordinatörlüğüne teşekkür etti.

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Tesisinde ahşap evlerde konaklama hizmeti, alakart restoran, kafeterya hizmeti, 13-14 aktiviteyle hizmet sunduklarını belirten Doğru, bölgeden edindikleri doğal ürünlerle özel bir kahvaltı hizmetlerinin de bulunduğunu anlattı. Kahvaltının sabahın dinçliğini gölet ve Uludağ manzaralı olduğunu vurgulayan Doğru, şunları söyledi:

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"Tesisin bulunduğu alan babaannemden kalan bir tarlaydı. Hemen yanımızda akrabalarımızın bahçesi var. Sebzelerin bir kısmını ondan, kalanını ise civar köylülerden alıyoruz. Hobi bahçeleriyle gelen misafirlere deneyimler yaşatıyoruz. Sebzeler yetişiyor dalından koparabiliyorlar, dönemsel olarak ekim ve dikim zamanında bizimle isterlerse bahçede çalışıyorlar. Atlarla, ATV'lerle gezintiler oluyor. Çok heyecanlı ve güzel bir parkurumuz var. Osmanlı'nın otağ kurduğu bölgelerdir buralar. Olta balıkcılğı, deniz bisikleti gibi birçok aktivite var."

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"ÜLKENİN HEMEN HER YERİNDEN MİSAFİR AĞIRLADIK"

Yurt içinden ve dışından misafirlerinin olduğunu vurgulayan Doğru, "Yurt içinden İstanbul birinci sırada. Ülkenin hemen her yerinden bugüne kadar misafir ağırladık. Kış aylarında turizm cenneti olarak bilinen Antalya, Muğla ve İzmir'den misafir ağırlamak inanılmaz mutlu ediyor" dedi.

"KÜBA VE JAPONYA'DAN BİLE GELENLER OLDU"

Babaannesinin tarlasına yurt dışından da turist konuk ettiklerini belirten Doğru, Kuveytliler birini sırada geliyor. Birleşim Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan gibi birçok ülke sayabiliriz. Küba ve Japonya'dan bile gelenler oldu. Dubai'den misafirler ağırladık. Bugüne kadar 69 ülkeden misafir ağırladık. Keles'in doğasında, ata topraklarında turist çeşitliğini yakalamak çok sevindirici" diye konuştu. (İHA)

AW481470_04Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Katar tarla tesis
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