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'Müşteriden 100 TL istiyorum 150 TL veriyor' İstese de daha ucuza satamıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.02.2025 12:46
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 76 yaşındaki Mehmet Emin İpek, gelişen teknolojiye rağmen 5 metrekarelik dükkanında el dikimi ayakkabı imalatının son temsilciliğini yapıyor. İpek "100 Türk lirası istiyorum, bakıyorum bana 150 Türk lirası göndermiş. ’Ustam sen bunu hak ediyorsun. Sanatın güzel, ahlakın güzel’ diyorlar. 2 çift daha yapar mısın deyip parasını peşin yolluyorlar" dedi. Komşu esnafı olan Muaz Polat ise "Mağazanın yarı fiyatına burada el emeği sağlam ayakkabı yapıyor" şeklinde konuştu.

'Müşteriden 100 TL istiyorum 150 TL veriyor' İstese de daha ucuza satamıyor

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 1960’tan beri bu mesleği yaptığını söyleyen Mehmet Emin İpek, küçük yaşta heves ettiğini ve mesleği sevdiğini söyledi. Mağazalardaki fiyat ile kendi el emeği ayakkabı fiyatlarının birbirini tutmadığını belirten İpek, daha uyguna yaptıkları için daha fazla müşteri kazandıklarını dile getirdi.

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Müşterileriyle güzel bir diyalog içerisinde olduğunu aktaran İpek, "Bir müşterim üç oldu, üç beş oldu. Daha sonra on derken artık geç vakitlere kadar çalışmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

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Hem sanatım güzel, ahlakım güzel. Uzak yerlerden geliyorlar. Yaptığım ayakkabılar en az 4 sene giyiliyor" dedi.

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"100 TL İSTİYORUM, BAKIYORUM BANA 150 TL GÖNDERMİŞ! 'HAK EDİYORSUN' DİYORLAR"

İpek "100 Türk lirası istiyorum, bakıyorum bana 150 Türk lirası göndermiş. ’Ustam sen bunu hak ediyorsun. Sanatın güzel, ahlakın güzel’ diyorlar. 2 çift daha yapar mısın deyip parasını peşin yolluyorlar" şeklinde konuştu.

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İpek "Sadece bu 5 metre karelik dükkanda 40 senedir çalışıyorum" dedi.

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"MAĞAZANIN YARI FİYATINA BURADA EL EMEĞİ SAĞLAM AYAKKABI YAPIYOR"

Komşu esnafı olan Muaz Polat, Emin ustanın çok değerli bir ağabeyleri olduğunu dile getirdi. Kendisini 45 yıldır tanıdığını ifade eden Polat, "Mahallemizde yardım etmediği kimse kalmadı, yapamadığı iş yok. Hayırsever bir insandır. Çocuklarla, büyüklerle aynı seviyede ilgileniyor. Bir de sanatkâr bir insan. Mağazanın yarı fiyatına burada el emeği sağlam ayakkabı yapıyor" şeklinde konuştu.

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"FİYATI ÇOK UYGUN"

Müşterilerden Mehmet Ali Günkurt, Emin Usta için bu kadar mesafe geldiğini ve yaptığı ayakkabıları 4-5 yıl sıkıntısız giydiğini, sürekli burada ayakkabı yaptırdığını ve fiyatının da çok uygun olduğunu söyledi. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Diyarbakır ayakkabı fiyat
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