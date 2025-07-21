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Ne et ne balık! Yaz aylarının vazgeçilmeziydi, kilosu 1000 TL'yi aştı

Türkiye'de bazı ürünlerin fiyatları dönem dönem kırdığı rekorlarla gündem oluyor. Son olarak kiraz fiyatı görenleri hem şaşkına çevirdi hem de isyan ettirdi. Kirazın fiyatı bazı yerlerde 1150 TL'yi aştı. Fiyatı fazla bulan vatandaş da kiraz yemek yerine sadece fiyatlarına bakabildi.

Ne et ne balık! Yaz aylarının vazgeçilmeziydi, kilosu 1000 TL'yi aştı
Ufuk Dağ

Kiraz fiyatları aldı başını gitti. Geçtiğimiz haftalarda yine gündem olan kiraz bu kez kilogram fiyatıyla 1000 TL'yi aşınca adından söz ettirdi. Fahiş fiyatlar sosyal medyada da kendine yer buldu.

Ne et ne balık! Yaz aylarının vazgeçilmeziydi, kilosu 1000 TL yi aştı 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Geçen haftalardaki yüksek fiyatların ardından kiraz için 'Kiloyla değil taneyle alınır artık' yorumları yapılmıştı. Yeni kiraz fiyatı ise bu yorumları haklı çıkardı. Sosyal medyada markette çekilmiş bir görüntü paylaşıldı. Ve o fotoğrafa göre kirazın kilosu 1150 TL'yi buldu.

Ne et ne balık! Yaz aylarının vazgeçilmeziydi, kilosu 1000 TL yi aştı 2

RAF ÖMRÜ VURGUSU

Et ve balık fiyatını geçen kiraz vatandaşı da isyan ettirdi. Birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi. Bazı yorumlarda raf ömrü kısa olan bir meyvenin bu kadar yüksek fiyatla satılması anlamsız bulundu.

Ne et ne balık! Yaz aylarının vazgeçilmeziydi, kilosu 1000 TL yi aştı 3

Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar şu ifadeleri kullandı;

⦁ Ben anlamadım kiraza ne oldu da fiyatları çoştu...
⦁ Almayın 4/5 gün sonra çürüyünce ne yapacaklar bakalım böylesine raf ömrü kısa olan ürünler nasıl bu kadar pahalı olur.
⦁ Bahçede 46 TL markette bu para! Çürüsün raflarda
⦁ Kiraz yemeyince ölen kimseyi tanımıyorum. Don sebebi ile fiyat yüksek. Yemezsen bir şey olmaz. Sadece aş eren hanımların eşlerine Rabbim sabır versin.
⦁ Anca fiyatını takip ettiğimiz bir ürün oldu. Mevsimi geçince elde kalanları yeriz artık.
⦁ Bu yaz kiraz yemediysen fakirsin demektir.
⦁ Dün ailece verilen kararla parası neyse ödeyip kiraz alalım dedik ve pazara gittim. Koca pazarda bi tezgahta bile kiraz yoktu. Pazarcılara sordum satamayacakları için getirmemişler. Ağız tadıyla kiraz lüksü bile yaşayamadık ya.

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Anahtar Kelimeler:
Kiraz market fiyat kilogram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
bizim pazarda kilosu 100 lira siz nerden alıyorsunuz fiyatları etilerden mi bebekten mi
böyle işlerde biraz iyimser olun.bu sene yemeyelim.. en azından fırsatçılara tokat atmış oluruz..
paraya doymayınca katlayan katlayana. yazık
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