'Ne kaybederiz ki' diyerek kurdu, patron oldu! 28 yaşında 17 ülkeye satıyor 'Başlarken sıfırdık'

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 2018'de mezun olduktan sonra yüksek lisansını tamamlayan 28 yaşındaki Muhammed Usta, Giresun'un Bulancak ilçesinde konveyör adı verilen taşıyıcı bant sistemi üreten firmada bir yıl çalıştı.

Tecrübeli iki arkadaşının da desteği ile 22 kişinin istihdam edildiği işletme kurmaya karar veren Usta, hibe ve girişimcilik konularında çeşitli araştırma yaptı.

Nisan 2022'de şirketini kuran Usta, KOSGEB'den hibe alarak lazer kesim makinesi temin etti, bunun yanı sıra faizsiz kredi kullandı.

Ürettiği taşıyıcı bant sistemlerini 2023'te ilk olarak Portekiz'e ihracat eden Usta, kısa sürede ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Bulgaristan ve Romanya'nın da aralarında bulunduğu 17 ülkeye dış satış gerçekleştirmeyi başardı.

ARKADAŞLARIYLA "NE KAYBEDERİZ Kİ?" DİYEREK ŞİRKET KURMA KARARI ALDILAR

Firmanın sahibi Muhammet Usta, AA muhabirine, uluslararası pazar deneyiminin de etkisiyle, arkadaşlarıyla "Ne kaybederiz ki?" diyerek şirket kurma kararı aldıklarını söyledi.

İmalatını yaptıkları ilk ürünü Portekiz'e ihraç etmelerinin kendilerine cesaret verdiğini belirten Usta, bunun yurt içi pazarda kendilerine referans olduğunu ifade etti.

Usta, uluslararası pazarda birçok firma ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Yaptığımız ve yapacağımız işleri anlattık. Biraz da fazla çalışma sonucunda 17 ülkeye ihracat gerçekleştirdik, tabii bunların başında ABD, Kanada, Almanya, İspanya ve Portekiz gibi ülkeler geliyor. Çoğu Avrupa ülkesi ama bizim için en mühim olan çok uzakta olduğu için ABD oldu. Orası bizim için gerçekten zor oldu." dedi.

"UÇAK GÖVDELERİNİ İŞLEYEN CNC MAKİNELERİN AKUSTİK KABİNLERİNİ İMAL EDİYORUZ"

Almanya'daki bir firma ile çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Usta, "Uçak gövdelerini işleyen CNC makinelerin akustik kabinlerini imal ediyoruz. Yer imkanı bulabilirsek bu işi daha da geliştirip istihdamı 100 kişiye çıkarma hedefimiz var." diye konuştu.

Usta, ürün imalatı ve pazarlama kısmında dış pazardan taleplerin olduğunu ancak imalat yaptıkları yerin küçük olması dolayısıyla zorlandıklarına işaret etti.

İmalathanenin 800 metrekare olduğunu belirten Usta, organize sanayi bölgelerinden birine taşınmalarının üretime önemli ivme katacağını, bu konuda yetkililerden destek beklediklerini vurguladı.

"İLK BAŞLARKEN NEREDEYSE SIFIRDIK"

Usta, firmanın gelişmesindeki devlet desteğinin önemine dikkati çekerek, "Devlet desteği bize can suyu oldu diyebilirim çünkü bu destek olmasaydı makine alamazdık. Faizsiz krediyi de peyderpey ödedik, o da bize ekstra bir avantaj sağladı çünkü ilk başlarken neredeyse sıfırdık, bu bize finansman oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Firmayı kurma fikrine çevresindekilerin ilk etapta temkinli yaklaştığını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Başarılı olmak için en önemli unsurlardan birisi çalışmak. Sonuç olarak siz ürününüzü satmak istedikten, ürün kaliteli olduktan ve çalıştıktan sonra insanların yapamayacağı şey yok. Gençler olarak bizim de üzerimize düşen durmadan çalışmak. İlk başladığımda sabahlara kadar çalışıyordum, tanıtımlar yapıyordum. Bu sayede devamı geldi." (AA)