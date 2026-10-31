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Nesilden nesile üretiliyor! Tescilli lezzetin tanesi 100 TL'den satılıyor

Coğrafi tescil işaretli Erciş lahanasının hasadına başlandı. Erciş'te geniş bir alanda ekimi yapılan Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır gibi çevre il ve ilçelere de gönderilen lahana büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Tanesi 100 TL'ye satılan lahananın sarması ve turşusu yapılıyor.

Nesilden nesile üretiliyor! Tescilli lezzetin tanesi 100 TL'den satılıyor

Van’ın Erciş ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli Erciş lahanasının hasadına başlandı. İlçede 500 çiftçinin yaklaşık bin 700 dekar alanda ürettiği lahananın her yıl Haziran ayında ekimi yapılıyor. Ekim ayında hasadı yapılan lahana, çiftçilerin kazanç kapısı oluyor. Erciş'te geniş bir alanda ekimi yapılan Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır gibi çevre il ve ilçelere de gönderilen lahana büyüklüğüyle dikkat çekiyor

TANESİ 100 TL'DEN SATILIYOR!

Tanesi yaklaşık 100 TL’den satışa sunulan ürün, çevre illerden yoğun talep görüyor. Satılan lahananın sarması ve turşusu yapılıyor.
Nesilden nesile üretiliyor! Tescilli lezzetin tanesi 100 TL den satılıyor 1
Lahana yetiştiricisi Samet Kızılkaya, "Lahana işiyle uğraşıyoruz. Erciş'in ileri gelen çiftçilerinden biriyiz, tohumumuz ata tohumudur. Dededen babadan kalma. Dedem lahana işi yapardı, dedemden babama, babamdan da bana kaldı. Şu an babamla birlikte yapıyoruz. Babam Metin Kızılkaya, Erciş'in en büyük lahanacılarından biridir" dedi.
Nesilden nesile üretiliyor! Tescilli lezzetin tanesi 100 TL den satılıyor 2

"ERCİŞ'İMİZİN LAHANASI TESCİLLENMİŞTİR"

Erciş'in lahanası, Türkiye'de lezzet olarak, tat olarak hiçbir yerde yetişmediğini ifade eden Kızılkaya, "Bizim lahanamız çok lezzetlidir. Kilo olarak da ağır ve büyüktür. Yani istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir tohumumuz vardır. Tohumumuzu kendimiz yetiştirir, kendimiz ekiyoruz. Ağrı Tatvan, Bitlis, Van, Muradiye, Çaldıran, çevre il ve ilçelerden talep oldukça biz lahana gönderiyoruz. Genellikle Erciş'in lahanasını Diyarbakır bayağı tüketiyor. Erciş'imizin lahanası tescillenmiştir" diye konuştu.

Nesilden nesile üretiliyor! Tescilli lezzetin tanesi 100 TL den satılıyor 3

Nesilden nesile üretiliyor! Tescilli lezzetin tanesi 100 TL den satılıyor 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van Erciş
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