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Normali 200 organiği 400 TL! Yüzde 70 hibe desteği ile başladılar: En az 500 tane…

17.05.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de KOP destekli projeden faydalanan arıcılar, bin 744 rakımlı Dinek Dağı'ndaki zengin bitki örtüsüne sahip vadide organik bal üretiyor. Normal balın kilogramı 200 liradan satılırken, organik balın fiyatı ise 400 lira olarak belirlendi.

Normali 200 organiği 400 TL! Yüzde 70 hibe desteği ile başladılar: En az 500 tane…

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Tarım Müdür Müdürlüğü tarafından "KOP ile Dinek Dağı'nda Organik Arıcılık" projesi hayata geçirildi. Bin 744 rakımlı Dinek Dağı'ndaki vadide düzenlenen törende 20 işletmeye yüzde 70 hibe ile arılı kovan ve ekipman verildi. Zengin bitki örtüsüne sahip vadiye, yaklaşık 500 tane arılı kovan yerleştirildi. Normal balın kilogramı 200 liradan satılırken, organik bal fiyatı ise 400 lira olarak belirlendi. Orman İşletme Müdürlüğü de projenin gelişimine destek sağladı.

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"ÜLKEMİZİN KALKINMASINA DESTEK OLMAMIZ GEREKİYOR"

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, hayvancılıktan sulamaya, eğitimden sağlığa, kültürden sanayiye kadar küçük dokunuşlarla büyük başarılar elde etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bugün Dinek'te sunmuş olduğumuz proje bizim için çok kıymetli. Çünkü bu insanlar üretmek istiyor. Bu insanlar geliştirmek, kazanmak ve kazandırmak istiyor. Dolayısıyla bizim onların yanında olmamız birlikte üretmek birlikte başarmak birlikte ülkemizin kalkınmasına destek olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"HER YIL BİR VADİDE EN AZ 500 TANE ARILI KOVAN YERLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Dinek Dağının arı yetiştiricileri için avantajlı bir bölge olduğunu anlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Dinek dağı arıcılar için büyük bir hazineyi içinde barındıran gerek florası gerek uzun süre yeşil kalması farklı bitki türleri çiçek türlerini içinde barındırması açısından son derece önemli bir bölge. Bu bölgede 5 tane vadi tespit ettik. Her yıl bir vadide en az 500 tane arılı kovan yerleştirecek şekilde planlıyoruz. Arıcılarımıza da arılı kovan arıcı ekipmanı desteği sağladık" şeklinde konuştu.

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YÜZDE 70 HİBE İLE BAŞLADILAR

Kırıkkale Arı Yetiştiriciler Birliği Başkan Yardımcısı Hızır Akdemir ise, "Devlet bize çok büyük destek verdi. Finansmanını sağladı yüzde 70 hibe verdi. Şimdi yüzde 70 hibe ile beraber arıcılarımız da çok gayret gösterdi. Burası Kırıkkale'ye 100 kilometre gidiş geliş. Arıcılarımızda fedakarlık göstererek devlet-millet kaynaşması ile beraber bir proje gerçekleşti" ifadesini kullandı.

Proje sayesinde üreticinin ekonomik kazanç sağlayacağını kaydeden Akdemir, normal balın 200 liradan organik balın ise ise en az 300-400 liraya satılacağını sözlerine ekledi.

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