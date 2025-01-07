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  4. Öğrenciler mantar üretip 1 milyon liralık kazanç sağladı! Amasya'da meslek lisesinde 15 ton mantar üreterek sattılar

Öğrenciler mantar üretip 1 milyon liralık kazanç sağladı! Amasya'da meslek lisesinde 15 ton mantar üreterek sattılar

07.01.2025 13:10
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Amasya'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği meslek lisesinde oluşturulan mantar üretim atölyesinde 2 yılda yaklaşık 15 ton mantar üretimi yapılarak 1 milyon TL’lik gelir sağlandı. Öğrencilerin uğraşlarıyla üretilen Gökhöyük mantarı piyasa yok satarken öğrencilerin hedefi mezun olduktan sonra bu sektöre atılmak.

Öğrenciler mantar üretip 1 milyon liralık kazanç sağladı! Amasya'da meslek lisesinde 15 ton mantar üreterek sattılar

150 öğrencisi bulunan Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki boş bir atölyede 3 yıl önce kültür mantarı üretim tesisi oluşturuldu. Bahçe bitkileri alanında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri mantarların gelişimini dikkatle takip etti. 80 metrekare alanda ilk 2 yılda yaklaşık 15 ton ürün yetiştirilerek ‘Gökhöyük mantarı’ markasıyla sebze haline satıldı. Okula 1 milyon TL’lik gelir kazandırıldı.

MANTAR

KİLOSU 120 LİRADAN SATILIYOR

Bu yıl üretimin İstiridye mantarıyla sürdürülmesi planlandı. Öğretmen ve öğrencilerin yaptıkları ilk hasatta mantarların kilosu 120 TL’den satışa çıkarıldı.

"HARÇLIKSIZ KALMIYORUZ"

Mantar konusunda önemli tecrübeler edindiklerini belirten öğrencilerden İbrahim Çoban, “Üretimi tamamen organik yapmaya çalışıyoruz. Eğitim almamızın yanı sıra okulumuza para kazandırıyoruz. Bu sayede cep harçlığımız da çıkıyor. Harçlıksız kalmıyoruz” dedi.

MAN

ÜRETİM DESTEKLENECEK

Öğrencilerle birlikte mantar hasat eden Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, “Kaliteli ürün yetiştirilmesinde iddialıyız. Vatandaşlarımızı ürettiğimiz ürünleri almaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Öğretmen arkadaşlarını ve öğrencilerini tebrik edip okuldaki üretimi destekleyeceklerini vurgulayan Katipoğlu, “Mesleki Eğitim Politika Belgesi çerçevesinde bu çalışmaları daha iyi noktalara getirmek için paydaşlarımızla beraber gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu.
Okul müdürü Turan Köse de köylerine mantar üretim tesisi kurmayı hayal eden öğrencilerinin aldıkları eğitimin faydalarını üniversite ve iş hayatında da göreceklerini söyledi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Amasya mantar
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