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Olmaz denilen yerde fışkırdı: 'Parası çok iyi'

Türkiye'nin en soğuk illerinden Ağrı'da çilek yetiştiriciliği, verilen desteklerle yaygınlaşıyor. Kent genelinde kurulan çilek bahçelerinde dekar başına 1,5-2 ton arasında verim alınırken bu yıl yeni kurulan 50 dönümlük bahçelerden yaklaşık 100 ton ürün bekleniyor.

Olmaz denilen yerde fışkırdı: 'Parası çok iyi'

Çilek yetişmez denilen Ağrı toprağı çileği sevdi, dekar başına 2 ton verim oldu. Ağrı'da daha önce yaygın olarak yapılmayan çilek yetiştiriciliği, hayata geçirilen destek projeleriyle kentte yeni bir üretim alanına dönüştü. Kentin iklim şartları ve üreticilerden alınan verim, çilek yetiştiriciliğine ilgiyi artırdı. Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2026 yılında hayata geçirilen Çilek Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 100 üreticiye 500'er metrekarelik çilek bahçeleri kuruldu. Üreticilere fide, damla sulama sistemi ve çeşitli ekipmanlar sağlandı.

Olmaz denilen yerde fışkırdı: Parası çok iyi 1

Yaklaşık 6 milyon liralık proje kapsamında 1,5 milyon lira çiftçi katkısı, 4,5 milyon lira ise İl Özel İdaresi desteğiyle Valilik koordinasyonunda karşılandı.

Olmaz denilen yerde fışkırdı: Parası çok iyi 2

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Proje kapsamında kurulan 50 dönümlük yeni bahçelerden yaklaşık 100 ton ürün hedeflenirken, önceki yıllarda verilen desteklerle oluşturulan bahçelerle birlikte Ağrı genelindeki toplam çilek hasadının 150-200 tona ulaşması öngörülüyor.

Olmaz denilen yerde fışkırdı: Parası çok iyi 3

"AĞRI'DA AROMASI YÜKSEK BİR ÜRÜN ELDE EDİYORUZ"

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, proje kapsamında Eleşkirt ilçesinde üretim yapan Yıldıray Kalabaş'a ait çilek bahçesinde hasada katılarak burada incelemelerde bulundu. Proje hakkında bilgi veren Hüseyinoğlu, çileğin Ağrı topraklarına uyum sağladığını vurgulayarak, "2026 yılında yaptığımız proje yaklaşık 6 milyon liralık bir projeydi. Bu proje kapsamında 100 yetiştiricimize 500'er metrekarelik çilek bahçesi kurulumu yaptık. Fide dağıtımından damla sulama sistemlerine, ekipmanlarına kadar tam anlamıyla bir bahçe kurulum projesiydi. Bunun yaklaşık 1,5 milyonu çiftçi katkı payı, geri kalan 4,5 milyonu da İl Özel İdaresi desteğiyle valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. Ağrı'da çilekten bahsedecek olursak, özellikle iklim şartlarından kaynaklı olarak gece gündüz sıcaklık farkları yüksek olduğu için çok lezzetli, şeker oranı ve aroması yüksek bir üründen bahsediyoruz. Bu anlamda hem üreticilerimizi teşvik etmeye hem de çilek üretimini artırmaya çalışıyoruz. Çileğin dekar başına verimi bakıma göre 1,5-2 ton arasında değişmekte. Bu yıl kurduğumuz 50 dönümlük bahçeden yaklaşık 100 ton çilek verimi bekliyoruz. Daha önceden verilen destekler ve kurulan bahçelerle birlikte 150-200 ton civarında bir çilek hasadı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Olmaz denilen yerde fışkırdı: Parası çok iyi 4

"BAKIMI ÇOK ZOR AMA PARASI DA ÇOK İYİ"

Projeden faydalanan çiftçi Yıldıray Karabaş ise gece ve gündüz sıcaklık farklarından dolayı Ağrı çileğinin aromasının daha lezzetli olduğunu söyleyerek, "Ağrı İl Tarım Müdürlüğü'nün bize verdiği çilek desteğinin yüzde 75'iyle bu işe başladık. Daha önce burada böyle bir çilek yetiştiriciliği yoktu. Diyebilirim ki ben başladım. Şu anda ikinci kısmını da aldık. Çileklerimiz iyi. Dekar başına şu anda 1,5-2 ton alıyoruz. Ürettiğim ürünleri genellikle ben paketliyorum. Sipariş alıyorum, paketliyorum, gelip buradan alıyorlar. Verim iyi olunca bakımını da ben yaptığımdan dolayı biraz da zevkli oluyor. Bakımı çok zor ama parası da çok iyi. Eğer bakabilecek olurlarsa gerçekten bizim bu yörede aroması en güzel olan çilek yetiştiriciliği çok iyi. Hava şartlarını göz önünde bulundurursak bizim burada geceleri 15 derece, yazları gündüz de 21 derece oluyor. Bu çilek için ideal. Hem aromasını kaliteli hale getiriyor hem de ürünü daha lezzetli yapıyor" dedi.

Olmaz denilen yerde fışkırdı: Parası çok iyi 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çilek Ağrı
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