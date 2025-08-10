FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 52 yaşındaki çiftçi Ali Temel, iklim koşullarından dolayı "yetişmez" denilen arazide, günde 14 ton biber hasadı gerçekleştiriyor. Temel "İzmir Torbalı ilçesinden Mehmet ağabey geldi. Köyümüzün yakınındaki dinlenme tesisinde tanıştık. Bana birlikte biber yetiştiriciliği yapmayı önerdi" dedi. "İklim koşulları nedeniyle bölgemizde 'olmaz' denileni başardım" diyen Temel, mahsulü Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerdeki marketlere sattıklarını söyledi.

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

Altıntaş Ovası'ndaki Yolçatı köyünde yaşayan Temel, çevresindekilerin olumsuz yaklaşımlarına rağmen İzmir'in Torbalı ilçesinden gelen yeni tanıştığı kişinin tavsiyesi üzerine biber üreticiliğine yöneldi.

Olmaz denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok 1

Geçen yıl deneme üretiminde başarı sağlayan Temel, bu yıl 160 dekar tarlasına diktiği fidelerden dolmalık, sivri, çarliston, demre, üç burun ve yeşil kıl çeşitlerinde biber yetiştirdi.

Olmaz denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok 2

Temel, ekim ayına kadar yaklaşık 1000 ton biber hasat elde etmeyi hedefliyor.

Olmaz denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok 3

Ali Temel, AA muhabirine, bölgede genellikle arpa, buğday, şeker pancarı ve nohut gibi tahıl ürünlerinin yetiştirildiğini söyledi.

Olmaz denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok 4

"DİNLENME TESİSİNDE TANIŞTIK, BİRLİKTE BİBER YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPMAYI ÖNERDİ"

Tavsiye üzerine biber yetiştiriciliğine başladığını belirten Temel, "İzmir Torbalı ilçesinden Mehmet ağabey geldi. Köyümüzün yakınındaki dinlenme tesisinde tanıştık. Bana birlikte biber yetiştiriciliği yapmayı önerdi. Buralarda olamayacağını söyledim. O da 'olur' deyince yetiştirmeye karar verdik ve verim aldık. Geçen yıl denemek için biber fideleri diktik ve güzel sonuçlar aldık." dedi.

Olmaz denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok 5

Temel, mayıs ayında 160 dekar arazisinin tamamına dolmalık, sivri, çarliston, demre, üç burun ve yeşil kıl biber çeşitlerinin fidelerini diktiğini aktardı.

Olmaz denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok 6

"'OLMAZ' DENİLENİ BAŞARDIM"

Çevresinin olumsuz yaklaşımlarına rağmen biber yetiştiriciliğine yöneldiğini anlatan Temel, şöyle konuştu:

"İklim koşulları nedeniyle bölgemizde 'olmaz' denileni başardım. 'Burası İzmir, Antalya değil, burada açık arazide biber yetişmez, yapamazsın' dediler. Ancak kimseyi dinlemedim. Bu yıl 160 dekar tarlama biber fideleri diktim. Çok güzel verim alarak başarılı sonuç elde ettim.

Olmaz denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok 7

"ÇEVRE İLLERDEKİ MARKETLERE SATIYORUZ"

Günde 14 tona yakın biber hasadı yapıyoruz. Mahsulümüzü Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerdeki marketlere satıyoruz. Bu bölgede daha önce mısır, pancar, arpa ve buğday yetiştiriyorduk. Köylümüz başka bir ürüne dönsün diye örnek olmak istiyoruz."

Olmaz denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok 8

Temel, yaklaşık 2,5 ay süren sezon sonunda 1000 tona yakın biber hasadı elde etmeyi hedeflediğine değinerek, gelecek yıllarda daha fazla arazide biber yetiştirmeyi planladığını vurguladı.

Olmaz denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok 9

BİBERLERİ KADINLAR TOPLUYOR

Hasat sezonunda kadın istihdamı sağladıklarını dile getiren Temel, şunları kaydetti:

"Komşu ilimiz olan Uşak'tan 70 kadın işçi her gün gelerek hasadımızı gerçekleştiriyor. 70 kişiye sezon boyunca istihdam sağlıyoruz. Bu bizim için mutluluk verici bir durum. Ben gibi Altıntaş Ovası'nda çiftçilik yapan kişilere de biber üreticiliğini tavsiye ediyoruz. Bu sayede hem daha fazla istihdam oluştururuz hem de üretime katkı sağlarız." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet alışveriş sözleşmesinde kritik detay 'Önce onlara bakmalı'İnternet alışveriş sözleşmesinde kritik detay 'Önce onlara bakmalı'
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
biber üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

İmzaya geliyor! F.Bahçe transferi gece yarısı bitirdi... İşte yeni 10 numara

Türkiye'den gidiyorlar

Türkiye'den gidiyorlar

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

'Olmaz' denileni yaptı! Dinlenme tesisinde tanıştığı kişinin tavsiyesiyle başladı, satmadığı yer yok

'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!

'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı!

6 bin TL iade aldı! e-Devlet'ten yapılabiliyor 'Tuhaf gelecek ama...'

6 bin TL iade aldı! e-Devlet'ten yapılabiliyor 'Tuhaf gelecek ama...'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.