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'Öncesinde neyse fiyat o olacak' Rakamı belirlediler! '1 günü kurtarmaya bakmayacaksın'

24.02.2025 10:25
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Adanalı kebapçılar 11 ayın sultanı Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı. 8-10 çeşit mezeyle servis edilen Adana Kebaplar iftarda hem göz hem de mideyi doyuracak. Fiyatlarla ilgili konuşan bir kebapçı "Bizde Ramazan ayından önce fiyat neyse Ramazan ayında da fiyat o olacak. Ramazan menümüz yok. Çorbalar ikram" dedi. Kebapçı "Önemli olan günü kurtarmak değil, ömre hizmet etmek. 1 günü kurtarmaya bakmayacaksın" diyerek kebabın 355 TL olduğunu söyledi.

'Öncesinde neyse fiyat o olacak' Rakamı belirlediler! '1 günü kurtarmaya bakmayacaksın'

Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldı. İftarda oruçlarını kebap ile açan Adanalılar için kebapçılar, hazırlıklarını tamamladı. Peki, fiyatlar ne durumda? İşte detaylar...

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8 ÇEŞİT MEZEYLE SERVİS EDİLİYOR

Adana’nın en ünlü yemeği olan, coğrafi işaretli "Adana kebabı’, uzun yılardır neredeyse tüm restoranlarda mevsim, soğan, ezme, kaşık ve tablacı salatasının yanı sıra pişmiş soğan, biber, domates, gibi mezelerle servis ediliyor. Yanında yaklaşık 8 çeşit mezeyle sunulan Adana kebap, iftarda hem gözü hem de mideyi doyuracak.

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"HEM GÖZ HEM DE MİDE DOYACAK"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, "Ramazan ayı geldiğinde hepimizi bir heyecan sarıyor. Ramazan’da yaptığın her iş bereketli oluyor. Ramazan ayında mutlaka herkesi Adana’ya bekliyoruz. Oruçları insanlar Adana Kebap ile açsınlar. Adana Kebap, iftarda hem gözü hem de mideyi doyuruyor. 1 kişilik kebabın yanında 8-10 çeşit meze ikram ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"ADANA KEBAP 355 TL"

Ramazan menüsü dayatmalarının işletmeler için gereksiz olduğunu savunan Aydın, "Bizde Ramazan ayından önce fiyat neyse Ramazan ayında da fiyat o olacak. Ramazan menümüz yok. Ramazan’da çorbalar ikram. Allah bizi fırsatçıların elinden korusun. Önemli olan günü kurtarmak değil, ömre hizmet etmek. 1 günü kurtarmaya bakmayacaksın. 170 gram Adana Kebap 355 TL, çorbada ikram" diye konuştu. (İHA)

AW398607_09Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana Ramazan kebap fiyat
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