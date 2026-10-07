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Ormandan topluyorlar: Kilosu 500 TL! Birçok kişinin ekmek kapısı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yağışların ardından sezonun ilk çıntarları ormanlık alanlarda çıkmaya başladı. Ormanlardan toplanıp pazar tezgahlarına getirilen çıntarların kilosu 500 TL'den satışa sunuldu.

Ormandan topluyorlar: Kilosu 500 TL! Birçok kişinin ekmek kapısı

Muğla’da son günlerde etkili olan yağışların ardından vatandaşların merakla beklediği çıntar sezonu başladı. Menteşe’nin ormanlık alanlarında yetişen sezonun ilk çıntarları, az miktarda da olsa pazarlarda tezgahlarda yerini aldı.

Ormandan topluyorlar: Kilosu 500 TL! Birçok kişinin ekmek kapısı 1

Ekim ayının başında çıkmaya başlayan çıntarın kilogram fiyatı 500 liradan satışa sunuldu. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken çıntar, vatandaşların da ilgisini çekti. Yağışların devam etmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde ormanlık alanlarda çıntar miktarının artması bekleniyor. Çıntarın bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düşmesi bekleniyor. Her yıl sonbahar aylarında Muğla’nın ormanlık bölgelerinde doğal olarak yetişen çıntar, yörede vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ürünler arasında yer alıyor.

Ormandan topluyorlar: Kilosu 500 TL! Birçok kişinin ekmek kapısı 2

Aynı zamanda birçok kişinin ekmek kapısı da olan çıntarlar, tadının yanında sağlık açısından çok faydalı olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Menteşe fiyat tezgah
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