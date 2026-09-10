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Pazarda gramla satılıyor! Kilosu 3 bin TL’ye çıktı

Amasya’nın coğrafi işaretli çiçek bamyası, kurutulduğunda adeta altın değerine ulaşıyor. Pazarda kilosu 3 bin TL’den satılan kuru bamyanın 100 gramı ise 300 TL’ye alıcı buluyor.

Pazarda gramla satılıyor! Kilosu 3 bin TL’ye çıktı

Amasya’nın coğrafi işaretli çiçek bamyası, kurutulduğunda yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Pazarlarda artık gram üzerinden satışa sunulan kuru bamyanın 100 gramı 300 TL’den alıcı buluyor. Yörede ise bu ürün, değerini anlatmak için “Hızır’ın cebinden düşen bamya” şeklinde ifade ediliyor.

Pazarda gramla satılıyor! Kilosu 3 bin TL’ye çıktı 1

Yaklaşık 4 ay süren hasat döneminde her sabah toplanan küçük bamyalar, iğne ve ip yardımıyla dizilerek kurutuluyor. Yaş bamya pazarda satışa çıkarken kurutulan ürün ise askılarda muhafaza edilerek yıl boyunca tüketicilere sunuluyor. Amasya semt pazarında yaş bamyasının kilosu 300 TL, kurusunun kilosu ise 3 bin TL’den satılıyor. Kuru bamyanın 100’er gramlık paketler halinde satışa sunulması da ürüne olan ilgiyi artırıyor.

Pazarda gramla satılıyor! Kilosu 3 bin TL’ye çıktı 2

BEREKETLİ SEZONDA 2 BİN 500 TON VERİM BEKLENİYOR

Coğrafi işaret taşıyan çiçek bamyasında Amasya’da bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Özellikle Konya ve Kayseri gibi illerde önemli miktarlarda tüketilen çiçek bamya, tören, düğün ve mevlit gibi organizasyonlarda baş yemek olarak değerlendiriliyor.

Pazarda gramla satılıyor! Kilosu 3 bin TL’ye çıktı 3

"HIZIR'IN CEBİNDEN DÜŞEN BAMYA"

Pazar esnafı Metin Kantarcı, çiçek bamyasının bölge halkı açısından önemli bir gelir kapısı olduğunu belirtti. Kantarcı, ürünün yöredeki değerini şu sözlerle anlattı: "Hızır'ın cebinden düşen bamya olarak kıymet veriliyor. Çünkü topla topla bitmiyor. Pazarda yaşının kilosu 300 TL, kurusunun ise 3 bin TL. Müşterilerimiz genelde 100 gram, 200 gram halinde alıyorlar"

Pazarda gramla satılıyor! Kilosu 3 bin TL’ye çıktı 4

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ"

Boğaköy’den Ali Özçelik ise sezonun sonuna yaklaşılırken bu yılki üretimden memnun olduklarını dile getirdi. Bamya ekmeyi tercih ettiğini söyleyen Özçelik, emeğinin karşılığını aldığını belirterek şöyle konuştu: "Bu yıl bamya ekmeyi tercih etmiştim. Allah'a şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz"

Pazarda gramla satılıyor! Kilosu 3 bin TL’ye çıktı 5

"HER HATUN BAMYA PİŞİRMEYİ BECEREMEZ"

Coğrafi işaretli Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği’nin hazırlanmasının da ustalık gerektirdiğini ifade eden Güven Ürgüp, özellikle ekşili yapılan bamyanın tercih edildiğini söyledi: "Her hatun bamya pişirmeyi beceremez. Ama bizim hatun bunun ustasıdır. Bol ekşilisi güzeldir. Her derde devadır"

Ayten Ürgüp de şifa kaynağı olarak gördükleri bamyayı severek tükettiklerini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bamya Amasya Coğrafi işaret hasat
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